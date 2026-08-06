索尼 PS5 主机现已贴上警示贴纸，提醒玩家实体光盘生产即将终止

IT之家 8 月 6 日消息，索尼如今开始在 PlayStation 5 主机包装盒上张贴提示标签，提醒玩家实体版游戏即将停止发行。

索尼已决定自 2028 年 1 月起停止发行新的实体游戏光盘。从目前出现在 PS5 包装盒上的提示来看，这项决定并没有任何撤回的迹象。

8 月 5 日，有玩家在社交媒体上分享了一张 PS5 包装盒背面的照片。包装上的标签写道：“重要提示：自 2028 年 1 月起，PlayStation 平台新发行的游戏将仅以数字版形式在 PlayStation Store 和零售商处销售。2028 年 1 月之前发行的实体光盘仍可继续在本主机上使用。”

目前尚不清楚该包装对应的是 PS5 数字版还是光驱版，不过这一提示似乎并非针对某一版本。另一位 BlueSky 用户表示，自己在线购买 PS5 数字版外接光驱时，同样收到了完全一致的提示信息。

IT之家注意到，这些警示标签显然没有得到玩家的认可，也让围绕实体游戏光盘即将消失的争论进一步升温。

有玩家在 ResetEra 论坛表示：“看来他们真的不会改变这个决定了。”

另一位玩家在 X 平台发文称：“索尼显然早就把这一切都规划好了，但这不代表玩家社区会保持沉默。到了下一代主机，消费者会用钱包投票。”

还有玩家在 BlueSky 感叹：“如果这还不能证明索尼百分之百不会回头，那就没有什么能证明了。”

如果这些提示标签还不足以说明索尼不会放弃实体游戏战略，那么公司首席财务官陶琳（Lin Tao）今年 7 月底在面向投资者的问答环节中的表态，则几乎彻底打消了外界的疑虑。

她表示：“谈到未来，我们投入了大量时间进行思考，也进行了非常谨慎的评估，最终得出了这一结论，并将以谨慎的方式持续推进。”

陶琳还表示，索尼非常清楚这一转型引发了玩家强烈的情绪反应，公司正在努力寻找一种方式，让玩家能够融入未来的数字化生态系统。

相比之下，微软 Xbox 似乎希望在数字版和实体版之间寻求一种折中方案。据报道，微软正在研究让玩家将实体游戏库数字化的方法，为下一代主机 Project Helix 做准备。不过，这款新主机最终是否会保留光驱，目前仍未知。