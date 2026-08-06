微软提醒 Win11 所有预览频道 8 月 11 日前更新证书

IT之家 8 月 6 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（8 月 5 日）发布博文，提醒 Windows Insider 项目成员，需要在 8 月 11 日前更新 flight certificate 证书。

IT之家注：flight certificate 是指 Windows Insider 预览版构建使用的有效性证书。微软会周期性续期该证书，用于确认设备仍处于受支持测试构建范围内，并允许设备继续接收后续预览版更新。

微软在官方更新日志中写道：

微软定期更新 Windows Insider 预览版使用的 flight certificate 证书，从而确保 Insider 设备保持在受支持的版本并持续获取未来预览更新；当前证书将于 2026 年 8 月 11 日到期，因此用户需要在该日期之前更新至包含更新后证书的版本。

在另一份详细支持文档中，微软强调本次证书更新重要性，此前此类证书更新主要影响 Canary 频道用户，而本次证书覆盖 Experimental 和 Beta 所有 Windows Insider 项目频道。

微软在说明中称，2026 年 8 月 11 日前，用户应将设备升级到包含新版测试通道证书的构建版本。

频道 核心 最低版本 Experimental Future Platforms 29634.1000 (2026 年 7 月 27 日发布) Experimental 26H2 26300.9032 (2026 年 7 月 31 日发布) Experimental 26H1 28120.2630 (2026 年 7 月 31 日发布) Beta 25H2 26220.9022 (2026 年 7 月 31 日发布) Beta 26H1 28020.2623 (2026 年 7 月 31 日发布)

如果用户未升级包含新证书的 Windows 11 预览版，桌面将开始显示“This build will expire soon”提示。当前证书到期后，设备还会停止接收自动后台更新。