格罗方德 2026 财年第二财季归母净利润 1.67 亿美元，环比增长 61%

IT之家 8 月 6 日消息，格罗方德今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第二财季（2026 年 4 月～2026 年 6 月）报告：

营业总收入 ：17.86 亿美元（现汇率约合 120.77 亿元人民币），同比增长 6%、环比增长 9%

毛利润 ：5.05 亿美元（现汇率约合 34.15 亿元人民币），同比增长 24%、环比增长 12%

毛利率 ：28.3%，同比提升 4.1 个百分点、环比提升 0.7 个百分点

归母净利润 ：1.67 亿美元（现汇率约合 11.29 亿元人民币），上年同期为 -0.61 亿美元、环比增长 61%

经营现金流 ：4.05 亿美元（现汇率约合 27.39 亿元人民币），同比下降 6%、环比下降 25%

自由现金流 ：-300 万美元（现汇率约合 -2028.66 万元人民币）

稀释每股收益 ：0.30 美元（现汇率约合 2.03 元人民币），同比下降 27%、环比增长 67%

晶圆出货量（折算为 12 英寸）：62.5 万片，同比增长 8%、环比增长 8%

AI 解读 本次财报营收和非 IFRS 毛利率均超出指引区间上限，业绩超市场预期。 财报亮点 营收达到 17.86 亿美元（现汇率约合 120.77 亿元人民币） ，同比增长 6% ，环比增长 9% ，增长动能持续提升

IFRS 毛利润为 5.05 亿美元（现汇率约合 34.15 亿元人民币） ，同比增长 24% ，IFRS 毛利率达到 28.3% ，非 IFRS 毛利率提升至 29.9%

IFRS 净利润 1.67 亿美元（现汇率约合 11.29 亿元人民币） ，非 IFRS 净利润达到 2.56 亿美元（现汇率约合 17.31 亿元人民币） ，同比增长 9%

稀释每股收益 IFRS 口径为 0.30 美元（现汇率约合 2.03 元人民币） ，非 IFRS 口径为 0.46 美元（现汇率约合 3.11 元人民币） ，同比增长 10% ，环比增长 15% 业务进展 2026 年 7 月获得美国商务部 3 亿美元奖励，用于加速美国硅光子技术研发，支撑 AI 基础设施建设

完成对 Photeon 的 IVR（集成电压调节器）业务和 Synopsys 的 ARC 处理器 IP 解决方案业务的收购

推出量子技术解决方案（QTS），加速量子计算商业化落地 未来指引 第三季度 2026 财季指引： 净营收预期中值：18.85 亿美元（现汇率约合 127.47 亿元人民币）

IFRS 毛利率预期中值：29.5% ，非 IFRS 毛利率预期中值：30.5%

稀释每股收益 IFRS 预期中值：0.37 美元（现汇率约合 2.50 元人民币） ，非 IFRS 预期中值：0.51 美元（现汇率约合 3.45 元人民币） 分红信息 公司已支付首次季度现金分红每股 0.12 美元（现汇率约合 0.81 元人民币） ，后续分红将于 2026 年 10 月 9 日支付给在册股东

相关阅读：

风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。