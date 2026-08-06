被网友称不如王腾，小米徐洁云回应称“当然，创业者都非常了不起”

IT之家 8 月 6 日消息，今日，有网友评论小米集团董事长特别助理、战略市场部副总经理徐洁云：“王腾比你强的不是一点点”，徐洁云转发后回应：“当然啊，创业者都非常了不起。”

IT之家注意到，去年 11 月，原小米集团公关部总经理王化转岗小米武汉总部，由徐洁云接任小米集团公关部总经理一职。徐洁云兼任小米集团公关部总经理后，向集团副总裁、CMO、集团战略市场部总经理许斐汇报；同时徐洁云继续担任集团战略市场部副总经理兼集团董事长特别助理。

王腾自 2016 年加入小米以来，在公司内部稳步上升，并于 2024 年 12 月升任为小米中国区市场部总经理，并兼任 REDMI 品牌总经理。然而，小米去年 9 月发布内部公告：中国区市场部员工王腾，泄露公司机密信息，且存在利益冲突等严重违规违纪行为。根据《小米集团员工违规违纪行为处理办法》《小米集团诚信廉洁守则》等制度规定，公司决定给予王腾辞退的处分。

今年 1 月，王腾宣布创立“今日宜休”公司，目标是通过研发睡眠健康相关的产品，让大家能拥有更好的精力状态。同年 5 月，“今日宜休”完成新一轮融资。投资方 CMC 资本透露，“今日宜休”首款核心软件“精力指数”App 即将按计划于近期上线，首款硬件产品智能睡眠戒指将于 2026 年 10 月正式发布。