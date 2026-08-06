小米汽车解答澎程 N90 Max 底盘设计：地板角度仅为 2.95°，接近水平

IT之家 8 月 6 日消息，今日凌晨，小米汽车发布答网友问（第 269 集），对小米昆仑技术架构的底盘结构等问题进行了解答。

1、「小米昆仑技术架构」为实现纯平地板、超长滑轨和格局方正的空间体验，在底盘上做了哪些调整？

要实现纯平地板、超长滑轨和方正空间，必须从架构层面对底盘做系统性调整。小米昆仑技术架构的核心思路是：在有限的垂向空间里，把部件重新排布、极致压缩高度，同时不牺牲 SUV 的通过性和悬架舒适性，下面以 N90 Max 为例给大家介绍一下：

首先是垂向压缩，我们做了三个关键动作：

一是后电驱采用高集成度的同轴布置，电控系统前置，电驱位置的地板厚度降低了 145mm，第三排地板台阶随之做平；

二是把电池包控制模块从顶部挪到前、后部，地板厚度再降低 180mm，第二排地板也得以做平；

三是在电池和电驱之间挤下 60L 超大油箱，没有牺牲续航。

三步做完，后地板厚度仅 298mm，还实现了贯穿乘员舱与后备厢的纯平地板，长达 2.9m，地板角度仅为 2.95°，接近水平。

再来看横向空间，轮包区域是实现方正格局的关键，这里包含了轮胎、悬架摆臂、弹簧、减振器、空调风道等，布置极为紧凑。我们做了三个核心优化：

一是弹簧和减振器分离设计；

二是重新设计减振器角度，占用更小的车内空间；

三是采用集成式 H 臂连杆悬架，结构强度更高，空间占用更少。

再加上后排空调风道贴合车身设计，这些优化大幅降低了轮包对舱内空间的影响，舱内可用面积最高可达 4.4 平米。

综上，小米澎程系列的底盘做了这么多调整的同时，也没有牺牲通过性和悬架舒适性。小米澎程全系标配前双叉臂、后 H 臂多连杆独立悬架、前后 4 个液压衬套，支持 5 挡可调空气弹簧和连续阻尼可变减振器。无论哪款车型，坐进去是媲美 MPV 的纯平地板，开起来还是 SUV 的操控体验。