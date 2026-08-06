小米汽车解答澎程 N90 Max 底盘设计：地板角度仅为 2.95°，接近水平

IT之家 8 月 6 日消息，今日凌晨，小米汽车发布答网友问（第 269 集），对小米昆仑技术架构的底盘结构等问题进行了解答。
IT之家整理主要内容如下：
1、「小米昆仑技术架构」为实现纯平地板、超长滑轨和格局方正的空间体验，在底盘上做了哪些调整？
要实现纯平地板、超长滑轨和方正空间，必须从架构层面对底盘做系统性调整。小米昆仑技术架构的核心思路是：在有限的垂向空间里，把部件重新排布、极致压缩高度，同时不牺牲 SUV 的通过性和悬架舒适性，下面以 N90 Max 为例给大家介绍一下：
首先是垂向压缩，我们做了三个关键动作：
一是后电驱采用高集成度的同轴布置，电控系统前置，电驱位置的地板厚度降低了 145mm，第三排地板台阶随之做平；
二是把电池包控制模块从顶部挪到前、后部，地板厚度再降低 180mm，第二排地板也得以做平；
三是在电池和电驱之间挤下 60L 超大油箱，没有牺牲续航。
三步做完，后地板厚度仅 298mm，还实现了贯穿乘员舱与后备厢的纯平地板，长达 2.9m，地板角度仅为 2.95°，接近水平。
再来看横向空间，轮包区域是实现方正格局的关键，这里包含了轮胎、悬架摆臂、弹簧、减振器、空调风道等，布置极为紧凑。我们做了三个核心优化：
一是弹簧和减振器分离设计；
二是重新设计减振器角度，占用更小的车内空间；
三是采用集成式 H 臂连杆悬架，结构强度更高，空间占用更少。
再加上后排空调风道贴合车身设计，这些优化大幅降低了轮包对舱内空间的影响，舱内可用面积最高可达 4.4 平米。
综上，小米澎程系列的底盘做了这么多调整的同时，也没有牺牲通过性和悬架舒适性。小米澎程全系标配前双叉臂、后 H 臂多连杆独立悬架、前后 4 个液压衬套，支持 5 挡可调空气弹簧和连续阻尼可变减振器。无论哪款车型，坐进去是媲美 MPV 的纯平地板，开起来还是 SUV 的操控体验。
2、小米澎程的底盘是什么配置？开起来怎么样？
小米澎程搭载豪华底盘配置：前双叉臂、后 H 臂多连杆独立悬架，支持 5 挡可调空气弹簧和连续阻尼可变减振器，前后共 4 个液压衬套，这也是很多高端豪华 SUV 的底盘方案。
开起来的感受和它的车身体量形成了反差，城市通行过弯很灵活，日常代步完全没有“开大车”的压迫感，非常好上手。在舒适模式下滤振柔和化解颠簸，运动模式下悬架更紧绷支撑更好，底盘扎实，质感高级，充分应对多种场景路况。
3、小米澎程全系都配备高速爆胎稳定控制么？为什么能做到满载、160km/h、双轮爆胎仍稳住车身？
包含已亮相的小米澎程 N70 Max、N90 Max 在内，小米澎程全系标配高速爆胎稳定控制。
在这一工况下实现车身稳定控制，核心依赖小米澎程底盘多系统的协同工作：
快速识别爆胎：系统通过胎压传感器持续监测轮胎状态，最快 150ms 即可检测出爆胎；
稳定车身：收到胎压传感器的信号后，整车运动控制中心（VMC）在 30ms 内开始协调底盘各子系统，一方面联动 ESP，通过对特定车轮「踩刹车」的方式尽力避免车身甩起来，另一方面对方向盘施加手力引导，主动修正前轮角度，尽力避免跑偏；此外，也会将能量回收制动快速转换为液压制动，确保制动力可控、均匀；
减少驾驶员误操作的影响：提高电动助力转向的转向阻尼，尽力“阻止”驾驶员猛打方向，同时限制最大扭矩输出和扭矩变化斜率，避免因驾驶员误踩加速踏板而加剧危险；
同时也提醒用户朋友，当遇到高速爆胎时，请勿猛打方向或猛踩制动 / 加速踏板，待安全靠边停车、摆放三角牌后，及时撤离路边，谨防二次事故伤害。
4、爆胎发生之后，小米澎程除了稳定车身还有哪些配套的安全保障？
针对高速爆胎场景，小米澎程还提供了一系列的预警和服务保障：
对外示警：车辆将自动激活双闪，提醒后方车辆保持距离，降低追尾风险；
对内提醒：车机中控屏和车内语音也会提醒驾驶员，「轮胎爆胎，请小心控制方向靠边停车」；
维保服务：系统将自动创建售后工单，并主动联系用户，提供远程协助和售后检修预约，以便车主在事故发生后及时获得帮助。
5、为什么选择单侧双轮胎爆胎，和单轮爆胎相比哪个工况更难？
高速直线行驶工况下，单侧双轮爆胎比任意单轮爆胎更难控制；
爆胎后车轮变瘪，滚动阻力急剧增大，左右两侧的力突然不对称，从而导致车身产生横摆或甩尾，这是高速爆胎的一大核心危害；
而同侧两个车轮爆胎，进一步加剧了左右两侧力不对称的程度，容易使车身发生更大幅度的横摆，此外车身向双轮爆胎侧倾斜的角度更大、载荷转移更多，对系统的稳定控制能力提出了更高要求，难度明显大于单轮爆胎。