德国不限速高速实测奥迪 Q6 e‑tron：200km/h 极速巡航续航仅约 168 公里

IT之家 8 月 6 日消息，众所周知，高速行驶会大幅缩短电动汽车的续航里程，但国内测试的速度通常是 120 公里 / 小时。那么，如果以 100 英里 / 小时（约 161 公里 / 小时）甚至 120 英里 / 小时（约 193 公里 / 小时）的速度持续行驶，电动汽车的续航会变成什么样？近日，德国一段不限速高速公路上的实测给出了答案。

YouTube 博主 Bjørn Nyland 驾驶一辆奥迪 Q6 e-tron，在德国不限速高速公路上以足以让许多国家警方介入的速度进行了测试，以了解高速行驶对续航的影响。这辆测试车为双电机 Quattro 版本，在开启弹射模式后最大功率可达 455 马力，配备总容量 100 千瓦时、可用容量 94.9 千瓦时的电池组。

IT之家注意到，《Car and Driver》此前曾对奥迪 Q6 e-tron Quattro 进行过高速续航测试，在持续 75 英里 / 小时（约 120 公里 / 小时）的速度下，该车满电续航约为 250 英里（约 400 公里），与 Bjørn 两年前测试得到的结果基本一致。根据美国 EPA 标准，该车型官方续航为 307 英里（约 494 公里）。

此次测试开始时，车辆电量为 92%。Bjørn 驶入德国维滕贝格附近的一段不限速高速公路，全程通过 GPS 保持约 124 英里 / 小时（约 200 公里 / 小时）的车速，仪表盘显示速度则在 206 至 210 公里 / 小时之间。这一速度非常接近车辆的最高时速，奥迪官方公布的该车最高时速为 130 英里 / 小时（210 公里 / 小时）。

测试初期，车辆电耗一度升至每千瓦时约行驶 1.1 英里（约合 58.4 千瓦时 / 100 公里），随后稳定在每千瓦时 1.1 至 1.2 英里之间（约 50 至 55 千瓦时 / 100 公里）。虽然受车流和临时限速影响，整个测试无法始终保持恒定速度，但大部分时间车辆都维持在接近 124 英里 / 小时的高速巡航状态。

长时间高速行驶使电池温度从约 39 摄氏度上升至约 49 摄氏度。不过，在电量降至约 3% 之前，车辆并未出现明显的热衰减。Bjørn 估算，整个过程中约有 5% 的电池可用电量以热量形式损耗。

车辆一直能够保持约 124 英里 / 小时的速度，直到剩余电量降至 3%，此时他开始感觉车辆动力有所下降。当电量降至 2% 时，导航系统已经预测到达目的地时电量将归零，因此他在最后约 5 公里路程主动降低车速，以确保能够顺利抵达预设的充电站。

综合考虑能量损耗以及里程记录存在的轻微误差后，Bjørn 计算得出，这辆车的实际平均电耗约为每千瓦时行驶 1.17 英里，即约 52.9 千瓦时 / 100 公里。本次测试共行驶了 96 英里（约 155 公里）。他估算，如果一开始以满电状态出发，理论上最多可行驶约 104 英里（约 168 公里）。

持续高速行驶依然是电动汽车相较燃油车最明显的短板之一。随着速度不断提升、空气阻力迅速增加，两种动力系统的能耗都会明显上升，但由于电动汽车可储存的能量远少于燃油车，而且补能时间更长，因此高速行驶带来的续航缩水会更加明显。

不过，从实际情况来看，这种极端测试更多只是在德国才有意义。毕竟，在世界上绝大多数国家，如果有人长时间以约 200 公里 / 小时的速度行驶，那么相比电动汽车的续航，首先要担心的恐怕是交通违法甚至更严重的后果。