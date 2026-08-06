三星和 SK 海力士现金储备飙升，股东施压要求获得更高分红

IT之家 8 月 6 日消息，随着人工智能推动业绩创下历史新高，三星电子和 SK 海力士正面临越来越大的股东压力。投资者希望两家公司通过提高股息或扩大股票回购等方式，将更多富余现金返还给股东，但两家公司在公布财报时几乎没有透露资本回报计划。

受益于 AI 芯片需求持续强劲，这两家全球最大的存储芯片制造商正以前所未有的速度积累现金储备，其现金规模甚至超过了那些正在大举投资 AI 基础设施的美国科技巨头。

根据伦敦证券交易所集团（LSEG）数据及路透社测算，到今年年底，三星电子和 SK 海力士合计净现金规模预计将达到 2,630 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.78 万亿元人民币），不仅是 AI 芯片龙头英伟达预计 1,020 亿美元（现汇率约合 6,897.46 亿元人民币）净现金的两倍以上，还将超过除英伟达外“美股七巨头”（Magnificent Seven）其余六家公司的现金总和。

过去一年，AI 热潮推动整个产业链相关公司的股价大幅上涨，但随着市场一方面看好 AI 的长期潜力，另一方面又担忧巨额投入和投资回报的不确定性，这些股票也经历了剧烈波动。

投资者和分析师认为，在企业利润创下纪录的情况下，如果管理层迟迟不愿推出更积极的股东回报计划，市场可能会解读为公司自身对 AI 带来的高盈利能否长期持续缺乏信心。

对于三星电子和 SK 海力士而言，这种观望态度更令投资者失望，因为两家公司在股东回报方面一直落后于苹果和台积电等国际科技同行，同时也加剧了市场对韩国股市长期存在“韩国折价”（Korea Discount）现象的不满。

目前，三星电子和 SK 海力士均承诺将约 50% 的自由现金流用于股东回报。而美国芯片制造商美光今年 6 月宣布，将把自由现金流的 100% 用于回馈股东。

英国 Janus Henderson Investors 投资组合经理 Richard Clode 表示，其管理的基金持有 SK 海力士股票。他认为：“如果一直维持约 50% 的自由现金流回报比例，最终只会形成极其低效的资产负债表。”

他还表示：“如果公司对外说，‘我们对未来仍有些不确定，因此无法承诺长期、大规模的股东回报计划’，那实际上就是在强化一种市场叙事 ——AI 繁荣只是暂时的、具有周期性的。”

在上周举行的财报电话会议上，SK 海力士仅表示，公司正在研究进一步提升股东回报的措施，并计划于今年内公布具体方案。

新加坡对冲基金 Vista Global Asset Management 投资组合经理 Kim Kyu-shik 表示：“听完电话会议后，我真的非常愤怒。股东们都在期待管理层释放一些积极信号。”

自今年 6 月创下历史高点以来，SK 海力士和三星电子股价分别累计回落约 48% 和 37%。

Richard Clode 认为，两家公司已经意识到当前市场的紧迫形势。他呼吁 SK 海力士将股东回报比例提高至至少自由现金流的 80%。

摩根大通分析师周三下调了 SK 海力士的目标股价，并表示：“公司必须就资本配置给出明确立场，才能恢复市场对股票的信心。”

SK 海力士在声明中表示，凭借创纪录的现金创造能力，公司相信，在继续保持投资和财务稳健的同时，有能力大幅提升股东回报水平。

三星电子则表示，公司正在讨论今年及未来的股东回报政策，并计划“很快”公布相关细节。

三星在声明中称：“我们将继续保持健康的资产负债表，以应对行业周期性风险并支持未来增长，同时也在探索以可持续方式提升股东回报。”

部分投资者已经开始要求公司提高资本配置效率，包括限制员工奖金等措施。

韩国散户投资平台 ACT 负责人 Lee Sang-mok 表示：“近期股价暴跌让散户投资者感到恐慌。”该平台本周发起一项行动，要求三星召开临时股东大会，并实施规模达 320 亿美元（现汇率约合 2,163.91 亿元人民币）的股票回购计划。

他说：“感觉三星和 SK 海力士都缺乏紧迫感。”

由于存储芯片业务资本投入巨大且行业周期波动明显，三星历来保持着较高水平的现金储备。

今年，三星电子和 SK 海力士承诺将在韩国国内合计投资 3,200 万亿韩元（现汇率约合 15.15 万亿元人民币）（约合 2.07 万亿美元（现汇率约合 14 万亿元人民币）），以满足人工智能市场需求。

韩华投资证券分析师 Park Jun-young 表示，两家公司正与主要客户签署多年期供货协议，这将有助于避免过去行业景气周期中出现的产能过度扩张问题，从而释放更多现金用于回馈股东。

Klay Group 股票业务负责人 Aadil Ebrahim 表示：“按照两家公司未来的现金创造能力来看，它们完全有能力在继续进行大规模投资的同时，大幅提高股东回报。”他强调，投资与提高股东回报之间“并不是非此即彼的选择”。

这一问题也关系到韩国政府近年来推动解决“韩国折价”问题的努力。所谓“韩国折价”，是指韩国上市公司由于股东回报水平较低等因素，其估值长期低于国际同行。

Aadil Ebrahim 以苹果 2013 年启动的大规模资本回报计划为例。当时，苹果计划在 2015 年前向股东返还 1,000 亿美元（现汇率约合 6,762.21 亿元人民币）资金，其中包括将股票回购规模扩大六倍至 600 亿美元（现汇率约合 4,057.33 亿元人民币）。

他表示，改善资本配置方式将有助于逐步缩小“韩国折价”，而更高水平的股东回报也有望推动韩国股市实现长期估值提升。