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华为何刚：鸿蒙智行享界 G9 预售 2 小时订单超 5100 台

2026/8/5 20:07:58 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 某咸鱼的小号很宅很怕生 的线索投递！

IT之家 8 月 5 日消息，华为终端 BG CEO 何刚宣布，鸿蒙智行重磅新车享界 G9 今天开启预售，2 小时订单超 5100 台。全国首批 100 台展车已陆续到店。

据IT之家今天下午报道，鸿蒙智行享界 G9 预售价 43.98 万元起，其中 Max+ 仅提供增程版, 新车长宽高分别为 5377/2050/1897mm，轴距 3160mm。

享界 G9 Max+

  • 五座版预售价 43.98 万起 | 六座版预售价 44.98 万起

  • 全系标配 L3 级架构 华为乾崑智驾 ADS 5 高阶版

  • 双腔空簧 + 双阀连续可变阻尼减振器 + ±12° 后轮转向

享界 G9 Ultra

  • 五座版预售价 48.98 万起 | 六座版预售价 50.98 万起

  • 标配华为全地形途灵平台

  • 增程版标配 75.4 度电池、纯电版标配 120 度电池

享界 G9 Ultra+

  • 五座版预售价 53.98 万起 | 六座版预售价 55.98 万起

  • 标配森林级车载制氧系统

  • 标配双百万像素全彩智慧投影大灯

新车首发华为全地形途灵平台、首发 800V 全主动可断开稳定杆、首发华为智擎自适应差速锁电驱、首发全新车车互联通信。

享界 G9 全系标配华为巨鲸 800V 纯电 / 增程平台：

  • 纯电版搭载 120kWh 电池，CLTC 续航里程可达 728km；

  • 增程版电池容量 75kWh，CLTC 纯电及综合续航分别为 405km、1366km。

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