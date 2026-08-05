华为何刚：鸿蒙智行享界 G9 预售 2 小时订单超 5100 台

IT之家 8 月 5 日消息，华为终端 BG CEO 何刚宣布，鸿蒙智行重磅新车享界 G9 今天开启预售，2 小时订单超 5100 台。全国首批 100 台展车已陆续到店。
据IT之家今天下午报道，鸿蒙智行享界 G9 预售价 43.98 万元起，其中 Max+ 仅提供增程版, 新车长宽高分别为 5377/2050/1897mm，轴距 3160mm。
享界 G9 Max+
五座版预售价 43.98 万起 | 六座版预售价 44.98 万起
全系标配 L3 级架构 华为乾崑智驾 ADS 5 高阶版
双腔空簧 + 双阀连续可变阻尼减振器 + ±12° 后轮转向
享界 G9 Ultra
五座版预售价 48.98 万起 | 六座版预售价 50.98 万起
标配华为全地形途灵平台
增程版标配 75.4 度电池、纯电版标配 120 度电池
享界 G9 Ultra+
五座版预售价 53.98 万起 | 六座版预售价 55.98 万起
标配森林级车载制氧系统
标配双百万像素全彩智慧投影大灯
新车首发华为全地形途灵平台、首发 800V 全主动可断开稳定杆、首发华为智擎自适应差速锁电驱、首发全新车车互联通信。
享界 G9 全系标配华为巨鲸 800V 纯电 / 增程平台：
纯电版搭载 120kWh 电池，CLTC 续航里程可达 728km；
增程版电池容量 75kWh，CLTC 纯电及综合续航分别为 405km、1366km。