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vivo X500 Pro Max 专业影像手柄套装 / 增距镜 G2 发布，699 元 / 999 元起

2026/9/21 21:42:55 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 filesAutumn_Dream 的线索投递！

IT之家 9 月 21 日消息，vivo X500 系列及智慧终端新品发布会今晚举行，除了常规的手机产品外，官方还带来了专业影像手柄套装、增距镜 G2 等影像配件。

IT之家整理如下：

  • vivo 增距镜 G2：建议零售价 999 元，适配 vivo X500 系列

  • vivo 增距镜 G2 Ultra：建议零售价 1999 元，适配 vivo X500 Pro Max

  • 专业影像手柄套装：建议零售价 699 元，适配 vivo X500 Pro Max

  • vivo 增距镜 G2 & 专业影像手柄套装：建议零售价 1499 元，适配 vivo X500 Pro Max

  • vivo 增距镜 G2 Ultra& 专业影像手柄套装：建议零售价 2499 元，适配 vivo X500 Pro Max

此外，vivo X500 Pro Max 还提供创作者套装，售价 12999 元，提供 16GB+1TB（卫星通信版）以及大地回声、晴天、览霞配色，套装内包含摄影包、增距镜等产品。

以上新品将于 2026 年 9 月 24 日正式限量开售。

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关键词：vivo X500 Pro Maxvivo影像配件

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