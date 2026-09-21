vivo X500 Pro Max 专业影像手柄套装 / 增距镜 G2 发布，699 元 / 999 元起

IT之家 9 月 21 日消息，vivo X500 系列及智慧终端新品发布会今晚举行，除了常规的手机产品外，官方还带来了专业影像手柄套装、增距镜 G2 等影像配件。

IT之家整理如下：

vivo 增距镜 G2 ：建议零售价 999 元，适配 vivo X500 系列

vivo 增距镜 G2 Ultra ：建议零售价 1999 元，适配 vivo X500 Pro Max

专业影像手柄套装 ：建议零售价 699 元，适配 vivo X500 Pro Max

vivo 增距镜 G2 & 专业影像手柄套装 ：建议零售价 1499 元，适配 vivo X500 Pro Max

vivo 增距镜 G2 Ultra& 专业影像手柄套装：建议零售价 2499 元，适配 vivo X500 Pro Max

此外，vivo X500 Pro Max 还提供创作者套装，售价 12999 元，提供 16GB+1TB（卫星通信版）以及大地回声、晴天、览霞配色，套装内包含摄影包、增距镜等产品。

以上新品将于 2026 年 9 月 24 日正式限量开售。