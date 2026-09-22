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小米米家杀菌足浴器 2 开售：三段按摩 + 升降雨幕，首发 379 元

2026/9/22 10:35:25 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 22 日消息，小米米家杀菌足浴器 2 今日正式开售，官方指导价 499 元，首发价 419 元，但实际价格显示为 379 元，配套的足浴药包售价 59 元。

据小米官方介绍，该足浴器采用专利管路杀菌方案，将紫外线组件置于管道深处，可对管道内部进行杀菌，杀菌率 99.9%，并获得权威机构检测认证。官方称该设计可避免紫外线直射风险。

该产品升级为三段分区按摩，针对脚掌滚揉、足弓指压、脚跟点推分区施按，搭配 TPE 硅胶按摩垫。TPE 材质柔软贴合足底曲线。

该机配备可升降雨幕喷淋系统，内置离心式水泵将水流增压输送至喷淋口，形成雨线循环柔拍小腿。喷淋高度支持三档调节，分别对应高于、平于和低于水面的使用状态。

其桶身高度较上一代提升 6.7%，达到 382mm，水位加深后可深泡至小腿。整机功率 950W，搭配 DPS 加热器，并搭载 NTC 智能温控技术，支持速热恒温。

功能方面，该机支持 35 至 48℃ 广域调温，每 1℃ 可调；支持 5 至 60 分钟智能定时；支持自动记忆用户设置。安全方面提供七重电热防护，包括 DPS 水电分离加热保护、漏电保护、超温保护、低温烫伤保护、干烧保护、电控保护和电磁保护。

细节设计上，产品配备隐藏式伸缩拉手，底部为直行轮加万向轮，直行轮可锁定。设有低位直排口，开盖即可排水。按摩盘采用 TPE 硅胶全包设计，配备可拆洗滤网，支持绕线收纳。

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