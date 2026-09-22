5499 元起：OPPO Find X10 标准版手机发布，天玑 9600M 芯片、双 2 亿镜头群

IT之家 9 月 22 日消息，OPPO 今晚召开新品发布会，推出 Find X10 标准版手机。新品搭载联发科天玑 9600M 旗舰芯片，配备 8000mAh 冰川电池，拥有新一代 1nit 明眸护眼屏，采用双 2 亿镜头群方案，定价 5499 元起，9 月 24 日起开售。

IT之家附 OPPO Find X10 手机各版本定价如下：

12+256GB：5499 元

12+512GB：5999 元

16+512GB：6499 元

16+1TB：7499 元

IT之家在发布会现场了解到，OPPO Find X10 手机可选冰蓝、清橙、浅钛三种配色，正面拥有 0.99mm 极窄四等边屏幕，带来更沉浸的视觉感受。侧面采用微光金属中框，拥有细腻触感。背面配备绒光玻璃材质，带来通透视觉感受及亲肤触感。支持 IP66/IP68/IP69 防尘防水。

屏幕方面，这款手机采用新一代 1nit 明眸护眼屏，支持 144Hz 高刷，分辨率为 2768*1272，拥有 3840Hz 高频 PWM 调光。支持 BT.2020 广色域，色域容积相比 DCI-P3 提升约 40%，dE＜0.6，色度均一性提升 50%。

性能方面，OPPO Find X10 搭载联发科天玑 9600M 旗舰芯片，主频可达 4.21GHz，号称“8 小时持续满帧”。拥有新一代潮汐引擎，宣称可实现“6 年久用流畅”。

同时，该机还带有 8000mAh 极光电池，配备自研硅碳负极材料，支持 80W 超级闪充、50W 无线闪充。新机还将首发搭载全新 ColorOS 17 操作系统，支持 AI 笔记应用，集成 9 个效率神器，到站提醒现已集成至流体云，防止用户坐过站。

影像方面，这款手机将带来「哈苏超清原相机」，配备双 2 亿像素镜头群、丹霞色彩还原镜头，号称真实还原影像。各镜头详细参数如下：

主摄

2 亿像素、等效 23mm

1/1.4 英寸大底

F1.6 超大光圈

支持 OIS 光学防抖、CIPA 6.0 专业级防抖

超长焦

2 亿像素、等效 65mm

1/1.56 英寸大底

F2.6 超大光圈

支持 OIS 光学防抖、CIPA 7.0 专业级防抖

超广角

等效 15mm

F2.0 超大光圈、120° 超广视野

此外，该机将配备新一代 LUMO 原生光影引擎，支持 17 档单帧高动态管线。支持 4K 视频实况、舞台模式，可安装哈苏增距镜套装。OPPO 还将与小红书独家联动，首发 LUMO 灵感推荐，为用户带来新构图姿势。