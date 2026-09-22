岚图汽车邵明峰：与华为最好的合作是强强联合，君子和而不同

IT之家 9 月 22 日消息，据第一财经，岚图汽车 CBO、销售公司总经理邵明峰在今天（22 日）晚间的媒体群访中，谈到了对车企与华为合作的看法。

邵明峰重申，最好的合作是强强联合，华为乾崑的辅助驾驶系统和岚图的制造技术就是一个例子；君子和而不同，这是双方能够良好合作的前提基础，“岚图和华为各有优势和企业价值观，和而不同是一个比较好的合作模式。”

邵明峰曾在今年 8 月的直播中表示，当前市场环境的智能辅助驾驶能力上，华为乾崑智驾是 TOP1，在复杂路况下能够实现零接管的智能辅助驾驶，是一个必选项。2025 年 9 月，他就已经指出，岚图和华为是强强联合。“就像人一样，不是人人百米跑都能跑到 9 秒多。这么多家都用华为的方案，为什么只有岚图能做到 130 km/h 下 AEB 刹停？”

据IT之家此前报道，岚图汽车科技股份有限公司董事长卢放在本月 16 日发文称，东风与华为，一个代表整车硬实力、一个代表智能软实力，都是民族产业的标杆。岚图，正是双方软硬协同的全新实践。“对岚图而言，最好的合作模式，始终是强强联合。岚图汽车高度认可华为在智能化方面的技术实力：迄今为止，在智能辅助驾驶体验上，华为依然是 Top1。岚图也非常满意当下的合作模式：双方合作坚固，又各自保持相对独立，‘合作 + 独立’，成就了彼此的快速成长与可持续发展。”