字节跳动通报 2026 年二季度内部违规案例：114 名员工触犯红线被辞退，其中 8 人被移交司法机关处理

IT之家 9 月 22 日消息，据中新经纬今天报道，字节跳动企业纪律与职业道德委员会发布中国大陆地区 2026 年 3 号通报，集中通报 2026 年二季度内部违规违纪案例处理结果。

该通报显示，共有 114 名员工因触犯公司红线被辞退，其中 8 人因涉嫌刑事犯罪被移交司法机关处理，6 人因严重损害公司利益被提起民事诉讼。

IT之家从原报道获悉，多名字节员工因违规查询、外发内部保密信息被处理：有员工利用系统权限违规查询内部保密信息后，通过社交软件、现场展示等方式，将信息泄露给外部同行企业；也有员工出于炫耀目的，对外披露自身员工身份后，主动协助外部人员查询并泄露内部保密信息。上述涉事员工均被辞退或解除实习协议，其中部分人员被实名通报、同步行业联盟，并被提起民事诉讼追责。

通报还披露了多起典型泄密案例：某业务员工利用 AI 工具整理业务信息，生成百余份包含内部保密信息的文档，随后违规备份至个人飞书账号；此外，该员工还违规备份了内部代码库。鉴于其所在团队已明确强调待离职期间的保密要求，该员工仍违规备份，主观故意明显，公司已将其辞退，并加重予以实名通报及经济处罚。

继 2025 年 9 月首次通报后，字节跳动在本轮通报中再次披露社交媒体泄密与造谣典型案例。

通报显示，一名实习生在外部社交平台发布不实言论，恶意编造关于公司文化与工作氛围的谣言，并以多个贬损性标签攻击同事。该帖互动量极高，迅速扩散至多个外部社交平台，对公司雇主品牌造成严重负面影响。鉴于其行为违反公司社交媒体政策，公司已解除其实习协议。

本通报周期内，字节纪律部门发现多起员工在社交媒体上发布关于工作强度的不实帖文。相关帖文通过夸张、歪曲事实的表述博取流量，或恶意玩梗，对公司雇主品牌造成恶劣影响，公司已对相关人员作出严肃纪律处分。通报同时呼吁，“请大家遵守公司社交媒体政策，勿发表不实信息，避免对公司声誉造成影响。”