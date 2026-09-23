手游画质将迎新突破，高通第六代骁龙 8 超级至尊版强化支持虚幻引擎 5

IT之家 9 月 23 日消息，夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通公司宣布在其第六代骁龙 8 超级至尊版芯片上，强化支持虚幻引擎 5（Unreal Engine 5）支持。

高通为了提升 AI 渲染、超级分辨率与帧生成效果，为第六代骁龙 8 超级至尊版芯片的 Adreno GPU 配备了专用 Adreno Matrix Cores，并推出 Adreno Neural Fusion 技术。IT之家附上相关截图如下：

Adreno Neural Fusion 可以认为是适配第六代骁龙 8 超级至尊版芯片的“DLSS 4”画质增强技术，在同一条图形渲染管线中整合神经网络处理、AI 超级分辨率和 AI 帧生成，目标是在提升画质和帧率的同时，降低渲染负载与功耗。

游戏不必始终以最高分辨率渲染，而是先以较低分辨率生成画面，再利用 AI 恢复细节、提升清晰度，并生成额外帧，从而兼顾画质与流畅度。

Adreno Neural Fusion 的硬件基础是 Adreno Matrix Cores，这是首次在 Adreno GPU 内加入面向 AI 计算的专用核心，用于直接运行图形相关的神经网络模型。

对于手游玩家而言，未来可以在搭载骁龙芯片的旗舰手机上，进一步增强 Nanite 虚拟化几何体、Lumen 全局光照、实时阴影以及高分辨率材质等特性。

高通称，Adreno Neural Fusion 已支持 Unity 和 Unreal Engine 5，开发者不必完全从零构建自己的 AI 超分辨率方案。

对虚幻引擎 5 游戏而言，在高通新款旗舰芯片上，可能带来三方面价值：

更高画质： 在较低内部渲染分辨率下，尽量保持纹理、光照和几何细节。

更高帧率： 通过 AI 超分辨率减少原生渲染压力，并利用帧生成提高视觉流畅度。

更低功耗：减少 GPU 像素处理和系统内存访问，延长移动游戏续航。

虚幻引擎 5（Unreal Engine 5，简称 UE5）是 Epic Games 开发的实时 3D 引擎，提供了一套完整工具，让开发者能够创建、渲染和交互式运行三维世界：从模型、材质、光照，到角色动画、物理、音频、人工智能和多人网络，都可以在同一个引擎中完成。

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