高通第六代骁龙 8 超级至尊版升级封装方案：峰值性能输出更持久

IT之家 9 月 23 日消息，夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通公司宣布在其第六代骁龙 8 超级至尊版芯片上，采用了全新的 Offset Package-on-Package（偏移式堆叠封装）方案。

IT之家查询公开资料，主流手机芯片采用 Package-on-Package (PoP) 封装技术，通常将 DRAM 内存芯片直接垂直堆叠在 SoC（系统级芯片）正上方。

这种封装方式可以节省主板空间，但会导致内存成为 SoC 散热的物理屏障，热量难以直接传导到外部散热系统。

高通的 Offset PoP 封装方案物理偏移 CPU 和 GPU 等高发热的计算核心，上方的内存组件不再完全覆盖 SoC，让 SoC 核心区域能够更直接地接触到外部的散热材料（如均热板或石墨烯片），从而更高效地导出热量。

高通第六代骁龙 8 超级至尊版主频行业首次突破 5.0GHz，成为“全球最快移动 CPU”，全新封装方案通过牺牲少量封装空间的对称性，能显著提升热性能收益，更适合追求极致性能的旗舰设备。

对于用户而言，使用 Offset PoP 封装方案可以带来更持久的峰值性能，在游戏、AI 推理或视频渲染等高负载场景下，手机能够更长时间地维持高帧率或高吞吐量，减少“越玩越卡”的现象。

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