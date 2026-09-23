小米米家智能净烟机 3 Max、米家定时燃气灶 3 Max 今日开售：国补价 2299~4599 元

IT之家 9 月 23 日消息，小米米家智能净烟机 3 Max 以及米家定时燃气灶 3 Max 将于今晚 20:00 正式开售，前者叠加国补后到手价 4598.5 元，后者叠加国补后 2298.4 元。

这款产品号称是米家最强净烟旗舰，搭载三重净烟专利，主打 AI 视觉全程托管控烟，毫秒级响应油烟变化。核心性能方面，相比上一代产品风速提升 34.6% 、静压提升 89% 、声强直降 84% 。

这款净烟机拥有三重净烟专利：四涡捕集气旋源头捕烟防逸散，高速后倾气流瞬吸爆炒浓烟，防逸阻隔气帘减少油烟扑面。产品达到 17.5m/s 米家最高风速，支持 8 级飓风吸力，搭载 360W 高速风机，可应对爆炒浓辛辣味不呛鼻，让开放餐厨也没味道。

这款产品支持 AI 识别，搭载 300 万像素高清摄像头，结合 VLA 视觉大模型，调挡准确率达到 98% 以上；基于 10 万 + 真实烹饪样本训练，每 0.1 秒识别一次油烟变化，烟起即吸 0.6 秒自动调挡，做到烟大快速升挡、烟小吸净余烟后自动降挡。同时支持 AI 防溢锅，可实时识别锅面溢锅趋势，发现后立即蜂鸣提醒，还可联动米家指定灶具主动关火。

排烟性能方面，这款净烟机最大静压达到 1700Pa ，自研恒风量算法可自动巡航增压，实时感知烟道压力，风道堵塞时主动补偿吸力，支持 1-67 层楼顺畅排烟，适配老小区、低楼层住宅使用。

安全监测方面，这款产品支持 24 小时燃气、烟雾监测，集成高精度传感器，气体浓度超标时主动屏幕提醒，并可通过米家 App 远程推送预警，自动开启烟机换气；同时内置微米级 PM2.5 传感器，可实时监测厨房空气 PM2.5 浓度，通过彩色显示屏三色直观显示当前污染程度。

除菌与维护方面，这款产品搭载专利负离子除菌技术，主动释放高浓度负离子，可达到 97% PM2.5 去除率、 98% 除菌率。叶轮采用疏油喷涂工艺，支持智能干洗模式免拆洗，可有效甩离油污，经过 1680 小时加速耐久测试，做到十年吸力不衰减。

噪音控制方面，小米采用 17 处降噪设计，包含 5 大核心降噪技术 +12 项辅助降噪设计，高挡声强相比上一代降低 84% ，高挡工作噪音仅 59 dB(A)。

米家智能燃气灶 3 Max 是米家首款 AI 智控灶，主打 AI 干烧防护与离灶守护功能，全方位提升烹饪安全性。

该产品右灶配备 500℃ 压感钛合金探头，紧贴锅底实时感应锅体温度，结合 AI 温感算法可识别干烧、空烧场景，自动关火断气，还支持米家 App 联动提醒，避免安全事故发生。

米家智能燃气灶 3 Max 新增离灶雷达功能，升级动态雷达可覆盖灶台前 0.9 米范围，精准感知人体存在，人离开灶台后自动开启看护模式： 30 分钟离人蜂鸣提醒，60 分钟离人自动熄火，远程离开还可通过米家 App 提醒。

该产品支持双灶独立定时，左右灶均可单独设置 1-180 分钟定时，计时结束后自动关火，煲汤炖肉无需专人看管，避免糊锅隐患。

右灶支持实时锅温显示，通过快捷键即可一键查看锅体温度，辅助用户掌控烹饪火候，煎炒烹炸过程中可直观掌握温度，减少糊锅、过熟等问题。

火力方面，米家智能燃气灶 3 Max 双侧均支持 5200W 大火力，采用双通道补氧燃烧器，154 个火孔可稳定均匀覆盖锅底；火盖采用精锻黄铜材质，耐高温久烧不易变形。

该产品升级三层空气舱炉架设计，通过防风隔热结构可有效降低灶边温度，宣称灶边温度可降低 22℃ ，夏季烹饪体感更舒适，避免“做饭烤脸”问题。

能效方面，该产品达到新国标一级能效，热效率高达 75% ，比上代产品提升 12% ，官方宣称按照普通家庭使用量计算，8 年可节省燃气费约 980 元，更省气省钱。

清洁方面，这款燃气灶采用 AG 微晶玻璃面板，配备纳米荷叶仿生涂层，疏水疏油可有效减少油污附着，一擦即净不易留痕，同时具备高强度、不易沾指纹、防眩光的特点。

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