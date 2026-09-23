部分宏碁用户反馈 Win11 兼容故障：未升级固件安装微软安全启动更新导致无法开机

IT之家 9 月 23 日消息，科技媒体 BornCity 昨日（9 月 22 日）发布博文，报道称部分宏碁（Acer）设备在安装微软安全启动（Secure Boot）证书更新后，出现启动故障并提示“检测到无效签名”。

IT之家注：微软于 2026 年 6 月开始推送安全启动证书更新，主要分发 2023 版证书链，替代 2011 年预装、并在 2026 年陆续到期的证书。

根据用户反馈，其一台运行 Windows 11 25H2 系统的非托管宏碁电脑于 8 月 31 日首次出现故障，电脑开机后显示“Secure Boot Violation”，并提示检测到无效签名。随后，UEFI 固件未能识别可启动设备，屏幕又显示“Reboot and Select proper Boot Device”。

用户反馈微软为了避免兼容性故障，采用受控、分阶段的推送流程，受影响设备通过 Windows Update 方式自动安装安全启动证书更新。

问题根源方面，用户排查后发现是由于新证书更新先于适配固件生效导致。用户在 UEFI 中关闭 Secure Boot 后，电脑随即恢复启动，但该操作会停用启动链签名校验。

后续检查发现，宏碁已为这台设备发布可兼容新证书的固件更新，用户在未升级固件的情况下安装微软证书更新，就会导致出现启动故障。