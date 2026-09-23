暴雪确认《星际争霸》开放世界射击游戏非 XBOX 独占，目标 2030 年发行

IT之家 9 月 23 日消息，暴雪确认，计划于 2030 年发行的新《星际争霸》将不会采用独占发行模式，除了确认登陆微软 XBOX 平台外，至少还会登陆 1 个其他平台。

在 2026 年暴雪嘉年华活动结束后，Kotaku 向暴雪官方求证《星际争霸》新游戏发行平台，暴雪官方给出回复是：“目前只能确认《星际争霸》开放世界射击游戏不会是独占游戏”。

对于非独占的含义，暴雪拒绝透露更多细节，可能是 XBOX 和 PC 双平台发行，也可能会在索尼 PlayStation 6 平台发行，但目前无法确定。

IT之家此前报道，在 2026 暴雪嘉年华活动中，暴雪娱乐官宣新作《星际争霸》（StarCraft）游戏，类型为开放世界射击游戏，计划于 2030 年推出。

预告片展示了一名泰伦帝国陆战队员的训练和装备过程，星际争霸系列反派角色、帝国领袖阿克图尔斯 · 蒙斯克在蒙太奇画面中发表了一段鼓舞人心的演讲，讲述如何消灭异虫。

预告片最后，这位不知名的英雄与异虫展开激战，随后镜头切换到他那破损血迹斑斑的盔甲正在被清洗和修复，而他本人则被送回了帝国战舰上。

根据目前放出的视频内容，该游戏故事背景设定在《星际争霸 2》事件期间或之前，主要聚焦于陆战队员的体验。