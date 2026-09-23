高通解释手机芯片为何冲上 5GHz 追求全球最快：像大马力汽车提供澎湃爆发力

IT之家 9 月 23 日消息，夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通公司高级副总裁兼手机业务总经理克里斯 · 帕特里克（Chris Patrick）解释手机芯片冲上 5GHz 为何如此重要。

IT之家翻译帕特里克回应内容如下：

从技术层面来讲，5.0 GHz 是一个极具魅力的理想频段：它的物理波长约 6 厘米，时钟周期仅 200 皮秒。

在消费级芯片中，这 200 皮秒的时间窗口意味着电信号在芯片裸片上最多只能传播 3 厘米。这就让芯片设计演变为一场和光速的直接博弈，工程师必须在超长流水线中精细分配每一处微小的门延迟（gate delays，一个数字逻辑门接收到输入变化后，到它的输出稳定地变成新逻辑值所需的时间。）。

而在射频无线领域，6 厘米的波长可以制作出尺寸仅 1.5 厘米的四分之一波长天线，能轻松集成在现代电路板上。

该频段恰好卡在一个物理分界点：信道带宽足以支撑数吉比特每秒的吞吐速率，同时波长又足够长，可以穿透墙体；不像真正的毫米波信号，一旦脱离视距传输，信号衰减会急剧恶化。