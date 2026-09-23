高通：手机仍占个人交互 C 位，应用正从 APP 时代迈向 AI 智能体时代

IT之家 9 月 23 日消息，夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通公司高级副总裁兼手机业务总经理克里斯 · 帕特里克（Chris Patrick）表示，在可以预见的未来，智能手机依然扮演个人计算核心角色。

帕特里克表示伴随着 AI 智能体的日趋成熟，智能眼镜、智能戒指等新产品形态涌现，但智能手机仍将充当个人计算与设备连接的核心中枢。

帕特里克表示用户仍需要一类设备汇聚其他终端，该设备需配备电池、存储、Wi‑Fi 与足够的计算能力，即便未来几年手机形态和名称可能发生变化，但它依然会占据“个人交互 C 位”。

帕特里克以导航为例，用户向系统提出寻找星巴克的请求后，手机屏幕可呈现系统选定的门店，便于用户核对位置、街道等信息。

IT之家附上帕特里克相关讲话内容如下：

手机是体验融合、情境汇集的地方，也是让 AI 智能体验变得最具个性化的地方。智能手机是智能体时代的控制中心。当智能手机与智能体和创新相结合时，全新体验便成为可能。 我们已经开始看到这样的体验出现在现实世界中。其中一个例子来自我们的合作伙伴 — 荣耀。 荣耀 AI Robot Phone 是全新类别的终端，与此同时，荣耀 Magic 系列展示了智能手机如何从一种仅能简单响应的终端，演进为能够理解用户意图、做出决策并代表用户采取行动的终端。

在应用方面，帕特里克认为在可以预见的未来，应用和 AI 智能体将处于共存状态。以“叫一辆 Uber”为例称，智能体需要调用 Uber 等服务应用来完成任务。帕特里克表示，彻底取消应用难度较高，相关过渡将持续较长时间。

高通首席执行官克里斯蒂亚诺 · 阿蒙（Cristiano Amon）表示：

我们正在从 APP 时代迈向智能体时代，一切将从理解意图开始。出色的智能体体验必须是可信的、主动的、个性化的、响应迅速的，并让用户毫不费力。骁龙正是为这一时代而打造。

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