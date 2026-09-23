高通展示第六代骁龙 8 超级至尊版 ANF 游戏渲染能力：覆盖《异环》《崩坏：星穹铁道》《白银之城》《洛克王国：世界》等

IT之家 9 月 23 日消息，在今日举行的 2026 高通骁龙峰会上，高通联合完美世界、米哈游、腾讯等游戏厂商，展示了骁龙 ANF 技术在多款游戏中的表现。

相关演示基于最新发布的第六代骁龙 8 超级至尊版移动平台，内容包括移动端 Lumen 全局光照、反射及 AI 渲染能力。所有演示均在实验室研发环境录制，仅作为技术演示。

首先是完美世界都市开放世界游戏《异环》。在第六代骁龙 8 超级至尊版上，该作展示了移动端 Lumen 全局光照与反射技术，城市街区、霓虹灯光和室内外场景切换呈现更真实光影层次。

基于该平台的 ANF（Qualcomm Adreno Neural Fusion）技术，《异环》可在不完全依赖原生高帧渲染的情况下提升画面流畅度与响应观感。

IT之家注：ANF 是高通 Adreno Neural Fusion 的缩写，属于 GPU 渲染管线中的 AI 加速技术。

乐元素《白银之城》同样是基于 UE5 打造的大世界游戏。在第六代骁龙 8 超级至尊版上，该作支持移动端 Lumen 和 ANF 技术，为建筑、角色、魔法特效和环境材质带来实时光照、反射与阴影表现。

《白银之城》还可通过 AI 智能补帧提升动态画面流畅度，用于冒险探索和战斗演出。该演示同样基于实验室研发环境录制，仅作为技术演示。

在米哈游《崩坏：星穹铁道》中，第六代骁龙 8 超级至尊版借助 AI 超分实现了画面解析力与细节表现的双重提升，在兼顾清晰观感的同时优化渲染能效。

高通称，在稳定帧率下，《崩坏：星穹铁道》的角色细节、场景层次与技能演出更加清晰，也为长时间刷本、探索和剧情推进带来更高效的能耗表现。该演示基于实验室环境录制，仅作为技术演示。

腾讯《洛克王国：世界》的演示同样基于第六代骁龙 8 超级至尊版。该作可借助 AI 智能补帧提升高帧画面的流畅观感，在开放探索、精灵互动和战斗过程中改善操作体验。

高通表示，在持续稳定分辨率下，《洛克王国：世界》的探索、战斗与冒险可在更流畅的视觉体验下保持持久高效。上述演示均基于实验室研发环境录制，仅作为技术演示。

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