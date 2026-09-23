进口 OLED 电视零部件涉嫌少缴关税，印度对三星、LG 展开调查

IT之家 9 月 23 日消息，据路透社报道，印度正在调查 LG 电子（LG Electronics）和三星电子（Samsung Electronics）是否在进口高端电视显示屏零部件时少缴关税。5 名知情人士透露，这项调查将焦点对准了两家韩国巨头近年来重点布局的高端电视产品。

长期以来，印度针对进口关税和税务问题开展的调查一直是外国投资者关注的问题，三星和大众汽车（Volkswagen）等企业都曾卷入类似调查。不过，印度官员表示，相关行动只是依法执行现有法规。

此次调查涉及用于制造 OLED（有机发光二极管）面板的显示屏零部件。OLED 电视能够提供更出色的画质，也是 LG 电子和三星电子在印度这一重要增长市场重点发展的产品。

不过，从全球范围来看，高价 OLED 电视目前仍属于相对小众的产品。市场研究机构 Omdia 数据显示，去年全球 OLED 电视销量仅为 650 万台。Counterpoint Research 数据显示，印度去年电视市场规模为 47 亿美元（IT之家注：现汇率约合 315.53 亿元人民币），其中 OLED 电视占比接近 4%。

知情人士表示，印度官员认为，LG 和三星错误地为进口 OLED 玻璃屏幕，即所谓的“开放式单元”（open cell），申报了 5% 的优惠关税。印度方面认为，这一 5% 的税率多年来一直适用于较早的 LCD 和 LED 显示屏零部件，而 LCD 和 LED 目前仍占据大众市场的主导地位。

两名了解调查情况的消息人士称，印度税收情报局（Directorate of Revenue Intelligence）认为，三星和 LG 进口 OLED 零部件时应缴纳 15% 的关税。

消息人士称，两家公司私下反对印度当局的这一立场，因为它们认为 OLED 本质上属于更先进的 LED 显示技术，因此应当适用相同的印度进口关税政策。

知情人士没有透露两家公司被指控少缴的具体税款金额。通常情况下，调查结束后，印度有关部门可以向企业发出补税通知，并处以最高相当于逃缴税款 100% 的罚款。企业也可以依法向法院提出申诉。

三星在向路透社发表的一份声明中表示，公司“正在审查相关事项，并与有关部门充分合作”，同时强调其“坚定致力于遵守所有法律法规”。

LG 电子和印度税收情报局没有回应相关置评请求。

印度加强对电视市场的调查

4 名知情人士表示，印度税收情报局的官员最近几周已经前往三星位于新德里附近古尔冈的印度总部，对相关公司人员进行询问。

相比之下，印度政府向 LG 发出了有关 OLED 进口情况的书面询问。LG 已经提交答复，同时自愿缴纳了一笔金额未公开的款项，用于覆盖印度当局可能要求补缴的额外关税。

LG 去年将其印度业务在孟买证券交易所挂牌上市，目前市值接近 120 亿美元（现汇率约合 805.62 亿元人民币）。LG 今年 8 月表示，其电视业务正在实现“高质量增长”，目前在印度电视市场的份额约为 26%，按销售额计算，其 OLED 电视市场份额接近 59%。

三星同样在印度销售大量 OLED 电视，其中一款印度制造的 65 英寸 OLED 电视售价达到 2,415 美元（现汇率约合 16,213 元人民币）。

与此同时，三星自去年以来还在应对印度政府提出的另一项 5.2 亿美元（现汇率约合 34.91 亿元人民币）税务追缴要求。印度方面指控三星对进口网络设备进行了错误归类。

行业组织推动 OLED 零部件享受 5% 优惠税率

在印度政府调查 LG 和三星的同时，两家公司的行业组织今年 8 月发起了一项游说行动，希望推动印度信息技术部建议，将 OLED 显示屏零部件纳入 5% 的低税率优惠政策。

消费电子及家电制造商协会（Consumer Electronics and Appliances Manufacturers Association）以及行业组织 MAIT 分别向印度政府提交了内容高度相似的保密信函。

这些组织认为，现行关税规定仅允许 LCD 和 LED 显示屏零部件享受相关优惠，从而造成了“不合理的情况”。

路透社看到的信函写道：“更先进 OLED 电视的制造商无法享受同样的优惠，这导致投入成本更高、竞争力下降。”

印度政府数据显示，截至 2026 年 3 月的一年内，印度进口的显示屏及包括电视零部件在内的相关产品金额增长 15%，达到 56 亿美元（现汇率约合 375.95 亿元人民币）。这也凸显出印度对海外显示产品及零部件供应的依赖程度。

与此同时，行业组织还在游说印度政府进一步扩大 OLED 显示屏制造领域的关税豁免范围。它们指出，目前只有用于生产老旧 LCD 技术的制造设备能够享受相关关税豁免。

相关组织在信函中表示：“这种缺乏同等政策待遇的情况，会导致建设 OLED 生产线所需的资本成本更高。这也会阻碍印度更先进显示技术制造业的发展，因此与‘印度制造’战略背道而驰。”