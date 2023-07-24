消息称三星、LG 正开发新型 OLED 面板：亮度提高 20%，寿命更长

IT之家 7 月 24 日消息，据 TheElec 报道，三星显示和 LG 显示正在尝试开发可提供更高光效和更长寿命的 OLED 面板。这两家公司是全球最大的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和电视的 OLED 面板制造商，其产品被多个品牌使用。去年，三星推出了 Eco2 OLED 面板，这种面板具有更高的能效，目前已经应用在 Galaxy Z Flip 4 和 Galaxy Z Fold 4 上。

据悉，三星显示和 LG 显示正在研发一种使用低折射 CPL（覆盖层）的 OLED 面板。CPL 是一种极薄的层，覆盖在阴极上方，可以减少发光时被附近电极反射的光损失。目前使用的 CPL 具有高折射率，如果再加上一层低折射的 CPL，就可以更好地降低光损失，从而提高光效率、能效和产品寿命。不过，增加低折射的 CPL 可能会进一步增加 OLED 面板的成本和复杂度。

IT之家注意到，LG 已经在其大尺寸的电视用 OLED 面板中使用了类似的技术，叫做 MLA（微透镜阵列）。这种层由数十亿个凸透镜组成，可以收集发光层产生的光，并阻止它在周围反射。因此，带有 MLA 的 OLED 面板可以在使用相同功率的情况下，提高 20% 的亮度。

据报道，三星显示和 LG 显示正在与他们最大的客户苹果和三星 MX（智能手机部门）进行商谈。如果他们同意使用成本更高的 OLED 面板，LG 显示和三星显示就可以为手机、平板电脑甚至笔记本电脑开发 OLED 面板。

目前，为 OLED 面板开发 CPL 层的公司有东进半导体、Hodogaya、Labto 和 PNH Tech。东进半导体、Hodogaya 和 Labto 已经与三星显示接洽，而 PHN Tech 则是 LG 显示的供应链中的一员。这些较小的 OLED 材料制造商已经向 LG 显示和三星显示发送了样品，如果苹果和三星 MX 同意，带有低折射 CPL 层的 OLED 面板就可以开始量产。

未来，三星可能会推出带有新型 OLED 屏幕的智能手机、平板电脑和笔记本电脑，这些屏幕具有更高的亮度，同时消耗更低的能耗，寿命也更长。

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