OnePlus PYB110 新机现身安兔兔：第 6 代骁龙 8 超级至尊版、跑分超 538 万，预计为一加 16

IT之家 9 月 23 日消息，安兔兔官方今日发文称在后台发现了一款一加新机，型号为“PYB110”，预计为一加 16 旗舰手机。安兔兔表示，这款新机的跑分成绩在目前安兔兔 V12 后台数据库中属于比较拔尖的存在。

▲ IT之家图赏：一加 16「明日星光」实拍

测试机型跑分超 538 万（总分 5384433），搭载第 6 代骁龙 8 超级至尊版移动平台，系统基于 Android 17 打造，拥有 16GB+1TB 规格。安兔兔官方称该机 CPU 成绩 1458283，GPU 成绩 2010584，MEM 成绩 766362，UX 成绩则是 1149204。

据IT之家今日早些时候报道，在夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通公司宣布推出第六代骁龙 8 超级至尊版移动平台。

IT之家在峰会现场获悉，第六代骁龙 8 超级至尊版采用 2 纳米制程工艺；CPU 方面，最高主频超过 5.0GHz，性能提升 13%、能效提升 37%、响应速度提升 15%；GPU 方面，搭载专为 AI 打造的 Adreno Matrix Cores，还有 18MB Adreno 独立高速显存（HPM），GPU 性能提升 44%，能效提升 40%。

一加手机今日宣布，一加 16 手机首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版处理器。

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