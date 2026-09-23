启境 GX7 上市：华为七大汽车智能化解决方案加持，限时权益价 22.99 万-29.19 万元

IT之家 9 月 23 日消息，由广汽与华为乾崑联合打造的启境品牌新车启境 GX7 今晚正式上市，新车定位“阔五座智能百变 SUV”，限时权益价区间 22.99 万-29.19 万元。

增程 Ultra 版：上市指导价 23.99 万元，限时权益价 22.99 万元，限时置换价 22.19 万元

增程 Ultra 双电机版：上市指导价 25.99 万元，限时权益价 24.99 万元，限时置换价 24.19 万元

增程 Ultra 三电机版：上市指导价 30.19 万元，限时权益价 29.19 万元，限时置换价 28.39 万元、

启境 GX7 长 5099 mm、宽 2006 mm、高 1750 mm，轴距 3070 mm；有茶卡银、梅里白、贝加尔蓝、西湖烟紫、普罗旺斯紫、帕米尔黑六款车色可选。

启境 GX7 搭载华为七大汽车智能化解决方案：华为乾崑智驾、鸿蒙座舱、华为乾崑赤兔平台、华为乾崑车载光、华为乾崑车云、华为鲸鳍通信、华为智擎电驱。

IT之家在上市发布会现场获悉，华为公司高级副总裁、引望公司 CEO 靳玉志表示，启境 GX7 作为“阔五座”开创者的背后，是双方团队对产品定义的思考，主打“让全家人躺的舒服，引领移动空间变革”。

该车行业首创“四折叠”设计，号称拥有独一无二的 20 秒一键纯平大床，支持实体按键、中控控制、语音控制三种触发方式。首创四折叠设计、多连杆抬升机构、两用翻折式头枕。一体成床不用拼装；自带枕头不用添置；车上行李不用搬空；自带床头柜能放也能充。

新车座椅支持随动侧翼自适应贴合，提供多档加热通风、32 点全身指压按摩功能。

启境 GX7 前排搭载华为双 15.6 英寸车载智慧屏，后排拥有车内 32 英寸私享影院（HUAWEI XSCENE 2K 激光投影）；车外则拥有 46 英寸户外巨幕，同样为 HUAWEI XSCENE 2K 激光投影。

启境 GX7 搭载 HUAWEI SOUND 音响，配备 21 个独立扬声器，可实现 7.1.4 环绕立体沉浸声场，支持无麦 K 歌功能；首发 HUAWEI SOUND AI 交互式星环散射体。

启境 GX7 是鸿蒙座舱 6 首批搭载车型，该车首发萌宠小紫貂“奇奇”，可随车辆状态实时互动。小艺升级为畅聊 Agent，配备 AMS 舱内融合感知，可识别儿童头手伸出窗外并主动告警。

启境 GX7 还是唯一搭载面向 L3 级自动驾驶架构的车型，实现供电、转向、制动、通信、定位、算力、感知、交互全链路八大冗余；同级唯一 4 颗激光雷达，搭载 38 个高性能传感器（前向 14 个、后向 12 个、侧向 12 个）；首批搭载华为乾崑智驾 ADS 5，车位到车位 3.0、离车泊入、手势泊出全场景覆盖。

启境 GX7 Ultra 三电机版搭载 800V 高压平台，支持 5C 超充，电量从 30% 到 80% 快充仅需 10 分钟，CLTC 纯电续航 385km，综合续航 1500+ 公里；全系标配宁德时代电池。

启境 GX7 搭载华为乾崑赤兔平台，超级三电机系统零百加速 3.9 秒，最大输出功率 550kW。

这款新车的不同版本配置见下图：