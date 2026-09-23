【IT之家开箱】小米 18 Pro Max 透明特别版图赏：红色透明机身，解锁旗舰内部美学

IT之家 9 月 23 日消息，在刚刚举行的小米秋季新品发布会上，小米正式发布了全新一代小米 18 Pro Max 手机，售价 6999 元起。

IT之家目前拿到了此次发布的小米 18 Pro Max 透明特别版配色，其中 16GB + 1TB 售价 10999 元。

此次IT之家拿到的红色透明版本采用时尚红色设计，通过微米级膜片打造立体浮雕质感，将原本隐藏在机身内部的结构元素以更加艺术化的方式呈现出来。透过透明背板，可以看到内部结构布局与红色元素相互映衬，让整机拥有更强的科技感与辨识度。

同时，透明特别版还配备了特别定制的透明版红色充电器以及数据线，整体风格与手机保持一致，从机身到配件进一步强化了专属属性。

在正面设计方面，小米 18 Pro Max 采用 LIPO 封装工艺，通过电路走线设计与贴合工艺优化，将正面四边边框统一收窄至 0.99mm。配合大微弧四曲中框设计，屏幕与边框之间的过渡更加自然。四边一致的窄边框让正面观感更加简洁，也进一步提升了屏幕显示区域的一体感。

小米 18 Pro Max 的另一大特色，则是延续并升级了妙享背屏设计。

相比上一代方案，新一代背屏进一步做平，与机身融为一体。日常使用中，用户无需频繁点亮主屏，翻转手机即可查看动态信息，也可以通过背屏完成更多互动操作。

在功能方面，妙享背屏支持背屏动态通知；AI 百变背屏可以生成萌宠、爱豆、文物等个性化内容，也支持通过拍照生成专属壁纸，并与手机壳等配件进行搭配。

此外，新机首批上线 100+ 背屏应用卡，涵盖快捷小工具、信息通知栏、解压小游戏等内容，让背屏从单纯的信息显示区域进一步拓展为可交互的轻应用空间。根据发布会现场透露，背屏 AI 功能也将在 12 月底迎来更新。

屏幕方面，小米 18 Pro Max 搭载全新超级像素屏幕，并步入 2.0 时代。该屏幕采用全新绿色发光材料的 M11 发光体系，支持 4000nits 峰值亮度、BT.2020 超广色域以及 LTPO 1-120Hz 自适应刷新率等功能。

同时，这块屏幕还加入了创新硬件级智能防窥功能，可以根据使用场景精准控制开启与关闭，在保证正常显示效果的同时，提升日常使用中的隐私保护体验。

硬件配置方面，小米 18 Pro Max 首发第六代骁龙 8 超级至尊版，采用新一代 2nm 旗舰制程，CPU 主频达到 5GHz，并搭载新一代 GPU / NPU 架构以及 OFFSET PoP 高导热芯片封装，配合新一代环形冷泵散热方案。

续航方面，新机内置 8500mAh 金沙江电池，同时支持 UWB 超宽带互联、IP66/68/69 防尘防水，并配备超宽频赛博马达以及三扬声器立体声。

影像方面，小米 18 Pro Max 后置全焦段徕卡光学三摄，包括 2 亿像素徕卡主摄、2 亿像素徕卡潜望长焦以及 5000 万像素徕卡超广角，并首发「传奇一瞬」大模型影像能力，通过 AI 进一步增强影像表现。

更多关于小米发布会的详细信息，欢迎持续关注IT之家。

实拍图赏：

相关阅读：

《小米秋季新品发布会一文汇总：18 Pro 系列登场、透明版时隔 6 年回归、平板手环手表齐上新》

小米 18 Pro 系列手机新品发布会专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。