Anthropic 宣布成立生命科学团队和实验室，Claude 自主发现新型酶系统

IT之家 9 月 24 日消息，当地时间 9 月 23 日，Anthropic 宣布成立生命科学研究团队及自有分子生物学实验室，并公布了一项由 Claude 参与生物学研究取得的早期成果。

在人类科学家仅提供宏观研究方向的情况下，Claude 自主发现了一种此前未被表征的酶系统，Anthropic 将其命名为阵列关联逆转录酶（Array-associated Reverse Transcriptases，ART）。

该发现来自 Anthropic 旧金山湾区实验室，是其生命科学团队自 2026 年春季组建以来的首个公开成果。相关预印本论文已于同日发布，尚待同行评审。

Anthropic 表示，分享这一早期成果既是为了展示 Claude 在科学发现中的能力，也是为了让更广泛的科研社区了解其工作方向。

在发现过程中，Anthropic 向 Claude 下达的指令是：在一个庞大的 DNA 序列数据库中搜索新型逆转录酶。人类科学家的介入仅限于最初的提示词设计和后续的实验室验证，其余工作全部由约 950 个 Claude 智能体并行完成。

IT之家注：逆转录酶（RT）是一类能够以 RNA 为模板合成 DNA 的酶。

根据 Anthropic 公布的细节，这些智能体在 21 小时内消耗约 2.1 亿个词元，从超过 20 万个逆转录酶中筛选出约 3500 个新候选系统，再收窄至 20 个最值得深入分析的候选，并逐一生成人类可读的分析报告。

最终，其中一个 Claude 智能体在处理一段噬菌体 DNA 序列时，注意到一个不寻常的逆转录酶基因旁存在一串串联重复阵列。该智能体随后计算了重复序列的长度与间距，比对了已知的逆转录酶系统结构，并检索文献确认此前是否有相关报道。

Anthropic 将 ART 系统描述为由三部分组成的结构：一个逆转录酶、一个位于其旁边的伴侣基因，以及一长串均匀间隔的非编码 DNA 重复序列。该重复序列阵列的结构与 CRISPR 阵列相似。根据预印本论文，ART 阵列包含 3 至 21 个短重复序列的拷贝。研究团队最初的实验显示，该阵列能够表达为一组不同的短 RNA，表明其具有生物学活性。

不过，ART 系统的确切功能目前尚不明确。Anthropic 表示，该系统的特征组合仅出现在极少数已知系统中，而这些系统均为可编程的，能够执行剪切、复制和粘贴 DNA 等操作。但公司同时强调，从发现候选系统到验证其能否稳定、可控地用于基因编辑，仍需大量后续实验。

CRISPR 基因编辑先驱、麻省理工学院及 Broad 研究所教授张锋在审阅预印本后表示：“这是 AI 智能体推动生物学发现的一个令人兴奋的案例。在逆转录酶旁边识别出 RNA 重复阵列极其引人关注，完全值得进一步深入研究。我希望这项工作能鼓励更多科学家探索 AI 如何支持他们的研究。”

Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）在 X 上坦言，这一发现是基于他人此前的工作，并指出斯坦福大学的一个团队此前曾描述过一个“在某些方面与 Claude 发现的系统相似”的体系。

他同时强调，该发现“大部分但并非全部”由 Claude 完成。阿莫代伊还表示，该系统的“确切功能、生物技术实用性（如有）或重要性程度目前尚不清楚”。

IT之家注：CRISPR（成簇规律间隔短回文重复序列）是一种存在于细菌中的获得性免疫系统，后被改造为基因编辑工具，通过向导 RNA 引导 Cas 蛋白对 DNA 进行精准切割。ART 系统中发现的重复阵列在结构上与 CRISPR 阵列相似，但功能是否类似仍有待验证。

Anthropic 表示，实验室仅处理生物安全一级和二级（BSL-1/BSL-2）层级的研究，不涉及可感染人类的病原体，且所有湿实验操作均由人类科学家执行。Claude 在流程中负责的是数据挖掘、假说生成和数据分析。

Anthropic 同时指出，此类基因组挖掘工作若能够规模化扩展，有望将专家研究中通常需要数周甚至数月的分析时间压缩至数小时。公司表示愿意与其他科学家合作，将这一方法扩展到基因组学及其他领域的研究中。

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