Meta 推出 349 美元无摄像头的雷朋 Audio 智能眼镜：43g 重 + 12 小时续航，还有女星 Lisa 联名眼镜等新品

IT之家 9 月 24 日消息，Meta 今日在 Connect 大会上发布了新一代 Ray-Ban Meta Audio 智能眼镜，并推出新一代 Ray-Ban Meta（Gen 3）及多款 Meta AI 眼镜。

同时，Meta 宣布将个人 AI 智能体 Muse 引入 AI 眼镜，用户无需拿出手机即可通过语音等方式使用相关功能。

正如其名，Ray-Ban Meta Audio 是 Meta 首款音频眼镜，重约 43 克，支持听歌、播客、通话以及免提使用 AI 助手。单次充电续航最长 12 小时，搭配充电盒可额外提供 48 小时续航。

该眼镜提供 Clubmaster 和 Burbank 两种镜框造型，共有 23 种镜框与镜片组合，并支持多种处方镜片。产品目前已开启预订，起售价为 349 美元（现汇率约合 2,346 元人民币），将于 10 月 13 日发货。

新款 Ray-Ban Meta（Gen 3）采用更薄的设计，看起来像一副太阳镜，并加入可自定义操作按键，可快速调用 Meta AI。产品提供 Aviator、Zena 和 Wayfarer 三种造型，共有 27 种镜框与镜片组合。

续航方面，Ray-Ban Meta（Gen 3）最长可达 9 小时，比上一代增加 1 小时。该眼镜配备 6 麦克风阵列，Meta 称其可降低超 90% 的背景噪声，以改善通话和语音指令的清晰度。

影像方面，Ray-Ban Meta（Gen 3）搭载 1200 万像素摄像头，支持 3K Ultra HD 视频录制，并新增动态照片功能；眼镜内置 LED 指示灯，在拍摄照片或视频时可让周围人员获知拍摄状态。

Meta 还宣布，AI 眼镜将在今年晚些时候支持杜比全景声（Dolby Atmos）和 360° 空间音频的视频录制与播放。Ray-Ban Meta（Gen 3）现已上市，起售价为 449 美元（现汇率约合 3,018 元人民币）。

Meta 同时扩充 Meta Glasses 产品线，新增 Capri 和 Nova 两种造型，并推出与歌手 Lisa 合作设计的特别系列。

Lisa 系列包括 Meta Adventurer LISA Edition 和 Meta Capri LISA Edition 两款产品，均支持处方镜片，起售价为 399 美元（IT之家注：现汇率约合 2,682 元人民币），附赠带星星图案的眼镜盒和定制镜框，以及以 Lisa 宠物为灵感设计的特别版镜盒挂饰，还有可通过眼镜解锁的独特数字照片卡片。

继凯莉 · 詹娜（Kylie Jenner）联名的 Meta Glasses 大获成功之后，Meta 宣布推出全新配色 —— 象牙白，这是对她标志性星火（Starfire）风格的全新演绎，起价 399 美元（现汇率约合 2,682 元人民币）。

Meta 还宣布扩大 Meta Glasses 的销售范围，9 月 23 日起新增新加坡、韩国、墨西哥和阿联酋市场，并计划随后进入巴西。

此外，Oakley Meta、Ray-Ban Meta 和 Ray-Ban Meta Optics 计划于今年晚些时候进入土耳其、波兰、葡萄牙、以色列、南非、印度尼西亚、泰国、中国香港、新西兰、马来西亚和菲律宾市场。

限量版 Meta Fury 采用透明镜框和反光镜片，首发将在 Connect 和 Meta Labs 独家发售。

此外，Meta 宣布推出售价 249 美元（现汇率约合 1,674 元人民币）起的新款 Meta Adventurer，配备黑色镜框和灰色镜片，并采用插入式充电盒。这款产品目前已开启预订，将于 10 月 23 日在 Meta Glasses 销售的所有国家和地区上市。