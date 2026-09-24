罗永浩评小米 18 Fold “如果能接受 D 型屏，确实做得非常漂亮”，强调无商业利益合作

IT之家 9 月 24 日消息，罗永浩昨晚发文评小米 18 Fold：“如果能接受 D 型屏，小米 18 Fold 确实做得非常漂亮，尤其是酒红色的版本，细节没得挑，让人爱不释手。”

他谈到，酒红色做阳极氧化有一个其他颜色没有的特点，就是拿在手里旋转时，色温色相会有细微的波动变化。比如在一个特定角度下，边框呈现暖的酒红，与之衔接的 C 角或 R 角则呈现冷的酒红，这时候看上去就会很不和谐，像是颜色做错了。

他透露，自己当年做酒红色机型的时候，这个问题就没有得到百分之百的完美解决。而手里的这款，他以找茬的方式 360 度看了好几遍，控制得非常完美。最后，他强调该帖无商业利益合作。

IT之家注意到，小米 18 Fold 中折叠手机发布于 9 月 7 日，并于 9 月 10 日 10:00 正式开售，售价 10999 元起，主打配色便是“西野红”。

小米 18 Fold 配备 5.38″ 外屏 + 7.58″ 内屏，内外屏采用约√2:1 标准纸张比例，支持 LTPO 1-120Hz 刷新率。新机首发搭载玄戒 O3 小米 AI 旗舰 SoC，CPU 采用十核全大核设计、GPU 首发 16 核 G2-Ultra NX 图形处理器，率先搭载长鑫 LPDDR6 内存；搭载 6000mAh 小米金沙江电池，支持 67W 有线秒充、50W 无线秒充。

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