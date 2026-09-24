全新华为 FreeBuds Neo 开启预售，首发价 669 元

IT之家 9 月 24 日消息，华为本月初在海外发布了 FreeBuds Neo 耳机，官方售价为 129 欧元（IT之家注：现汇率约合 987.9 元人民币），首发优惠价 109 欧元（现汇率约合 834.7 元人民币）。

今日，华为 FreeBuds Neo 国行版本正式开启预售，售价 699 元，首发价 669 元，学生优惠后 639 元，提供星河银、星云粉、零度白、星空黑四种配色可选。

华为 FreeBuds Neo 搭载专为抑制中高频噪声设计的双通道系统，能够有效过滤风噪与周围环境的交谈杂音，在全频段内平均可提供 30 dB 的降噪深度。

这款耳机搭载了华为第三代音频芯片，能够随周围环境的变化实现毫秒级自适应降噪调节。华为表示，这项技术有效缓解了环境噪声突变时某些主动降噪耳机容易产生的突发性耳压感。

该耳机配备三麦克风与骨传导麦克风协同拾音阵列，在强力抑制环境噪音的同时精准增强人声频段。官方宣称即使身处背景噪声高达 95 dB 或风速达到 9 m/s 的环境中，通话语音依然能够保持纯净、清晰且自然。

续航表现方面，单耳在开启主动降噪状态下可连续播放 6.5 小时音频（关闭降噪为 10 小时）；配合充电盒，整机综合续航最高可达 40 小时。

该耳机支持 IP55 级防尘防水，提供星际银 (Stellar Silver)、星云粉 (Nebula Pink)、冰霜白 (Ice White) 以及星空黑 (Starry Black) 四种颜色。

单只耳机重量约 4.8 克，耳机轮廓设计参考了海量人耳形状样本数据，以实现更均匀的受力分布，有效分散佩戴压力。

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