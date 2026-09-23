华为 WATCH GT Runner 2 智能手表开启 HarmonyOS 7 花粉 Beta 版升级尝鲜招募

IT之家 9 月 23 日消息，华为官方今日宣布，HUAWEI WATCH GT Runner 2 开启 HarmonyOS 7 花粉 Beta 版升级尝鲜招募。
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IT之家附华为 WATCH GT Runner 2 智能手表新版本更新内容如下：
【新增】
1. 系统界面焕新升级，表盘及多任务列表等新增光影效果，锻炼记录等页面更具层次感，为您呈现更舒适的交互体验
2. 新增万象模块表盘，支持自由搭配喝水、萌宠天气、熊猫敲木鱼等组件，轻松打造好看又好玩的专属表盘
3. 新增“几何魔方”表盘，支持丰富组件元素和样式自定义，极简线条千变万化，让您随心打造专属风格
4. 情绪健康新增毛茸茸和星尘主题，给心情换个新皮肤，以柔软或辽阔，接住您此刻的心情 (情绪健康应用> 设置 > 主题)
5. 新增微运动功能，以趣味方式鼓励引导您利用碎片化时间进行运动，让健康融入日常，可通过萌宠微运动表盘、久坐提醒、课程与计划进入体验
6. 新增午睡小结，记录午后小憩等碎片化睡眠时刻，生成专属休息报告
7. 健康三叶草升级为健康生活应用，新增饮食维度，在华为运动健康应用配置相关打卡任务后，即可解锁四叶草模型，多维度助您养成健康生活好习惯
8. 支持来电盖屏静音，来电管理更轻松
9. 天气应用新增小时紫外线强度、体感温度、小时体感温度、霞光等信息，数据更丰富全面
10. 新增录音机应用，可满足长时间录音需求，便捷又高效
11. 支持连接高阶功率计和骑行台，让每一次骑行训练都有据可依，科学提升骑行表现 (设置> 更多连接 > 运动健康设备管理)
12. 增强与手机协同体验：
1) 手机端支持显示手表低电或满电、手表未佩戴的提醒通知
2) 配对 HarmonyOS 6 及以上系统手机，手表新增手机电量提醒开关，可根据需要自行开启 (设置> 通知 > 手机电量提醒)
【优化】
1. 设置中“常亮显示”更名为“熄屏显示”
2. 高尔夫功能体验提升，让您精进每一杆：
1) 新增坡度补偿、击球距离功能
2) 半场报告页面支持暂存球局
3) 优化击球参考线显示逻辑，以及默认发球台选择和开球上球道体验