《真・三国无双 2 with 猛将传 Remastered》体验版上架 Steam：免费试玩

IT之家 9 月 24 日消息，光荣特库摩经典三国题材动作游戏重制版《真・三国无双 2 with 猛将传 Remastered》的免费体验版现已登陆 PS5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S 及 Steam 平台，支持完整简体中文界面、字幕与音频，正式版将于 2026 年 10 月 1 日发售。

IT之家附 Steam 商品页：https://store.steampowered.com/app/4995490/2_with__Remastered/?l=schinese&cc=cn。

本次推出的体验版为免费游玩，玩家可选择赵云、关羽、夏侯惇、甄姬、周瑜与孙尚香共 6 名武将，体验体验版专属的特别版“虎牢关之战”，还可调整难度设置。官方提示，体验版内容与正式版可能存在差异，且存档无法继承至正式版。

《真・三国无双 2 with 猛将传 Remastered》基于 Unreal Engine 5 引擎重制，对原作进行了画质升级，同时优化了战斗手感，操作更易上手、战斗更爽快。本作完整收录 2001 年发售的《真・三国无双 2》以及资料片《真・三国无双 2 猛将传》全部内容，包含超过 40 名无双武将，并首次引入“真・无双乱舞”、“双人同屏作战”、“武将成长系统”等系列核心要素。

奠定系列风格的《真・三国无双 2》与《真・三国无双 2 猛将传》震撼归来！超过 40 名无双武将与众多经典战场，借助 Unreal Engine 5，以精美画质重现昔日风采。操作更简易上手、战斗更畅快淋漓，挑战一骑当千的极致境界！

PC 版额外支持多项功能特性，包括：

支持各类游戏手柄，可自由更改鼠标与键盘的输入配置

支持 4K Ultra-HD 分辨率、超宽显示器

支持 HDR 显示效果

完整支持简体中文界面、字幕与配音

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 64bit 系统，Intel Core i7-8700 以上或 AMD Ryzen 7 2700X 以上处理器，16 GB RAM 内存，NVIDIA GeForce GTX 1060（VRAM 6GB）以上 / AMD Radeon RX 5600 XT（VRAM 6GB）以上 / Intel Arc A380（VRAM 6GB）以上显卡，DIRECTX 版本 12，需要 60 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 64bit 系统，Intel Core i7-10700K 以上或 AMD Ryzen 7 3700X 以上处理器，16 GB RAM 内存，NVIDIA GeForce RTX 3060（VRAM 8GB）以上 / AMD Radeon RX 6700XT（VRAM 8GB）以上显卡，DIRECTX 版本 12，需要 60 GB 可用存储空间。

游戏图赏：

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