vivo X500/Pro Max 今日开售：首发天玑 9600M / 天玑 9600 Pro 处理器，5499 元起

IT之家 9 月 24 日消息，vivo X500/Pro Max 手机今日开售，分别首发天玑 9600M / 天玑 9600 Pro 处理器，售价 5499 元起。

vivo X500

12GB+256GB：5499 元

12GB+512GB：5999 元

12GB+1TB：6999 元

vivo X500 Pro Max

12GB+256GB 版 6999 元

12GB+512GB 版 7999 元

16GB+512GB 版 8499 元

12GB+1TB 卫星通信版 8999 元

16GB+1TB 卫星通信版 9499 元

创作者套装 16GB+1TB（卫星通信版）12999 元

vivo X500 手机搭载了一块 6.59 英寸 1.5K 144Hz LTPS 直屏，有大地回声、晴天、晨曦、摄夜四种颜色可选，内置 7500mAh 电池，支持 90W 有线充电和 40W 无线充电。vivo X500 手机搭载 X 系列标准版史上主摄最大底 1/1.28 英寸蓝图 × 索尼 LYTIA-828，支持蔡司云台级防抖、达到 CIPA 5.5 专业防抖等级。此外，新机还搭载 X500 Pro APO 长焦同款索尼 LYTIA-610。

vivo X500 Pro Max 全球首发 Q11 2K 蔡司大师色彩屏，提供晴天、览霞、摄夜、大地回声四款配色，联合京东方带来 Q11 发光材料，支持 144Hz 自适应刷新率 LTPO 8T，屏幕尺寸为 6.85 英寸。该机行业首发搭载蔡司 APO 超级长焦，采用蓝图 x 索尼 LYTIA 610 传感器，支持 85mm 黄金焦段；搭载蔡司 2 亿 APO 超级长焦，采用蓝图 x 三星 HP0 传感器，1/1.4”超大底、硬件级 4 倍 ISZ 无损变焦。

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