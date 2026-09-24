送别“济公”！表演艺术家游本昌今晨去世，享年 93 岁

IT之家 9 月 24 日消息，据央视新闻今日报道，中国国家话剧院表演艺术家、一级演员游本昌，因病今晨在北京去世。

游本昌出生于 1933 年，享年 93 岁。他生前长期从事戏剧表演，在《济公》等作品中塑造了许多深受人民群众喜爱的艺术形象。1951 年，从南京市私立钟英中学（现南京市钟英中学）毕业后加入南京文工团。1985 年，在演了 79 个“小角色”后，首次出演主角 ——“济公”，凭该角色被大众所知。1994 年成立北京本昌艺术传播中心，制作二十集电视系列剧《济公游记》，并担任导演、主演、出品人。

2023 年，他出演了王家卫导演的电视剧《繁花》，作为男配角与主角阿宝形成师徒合作关系，在剧中担任其经商导师与幕后军师，贡献了许多“教科书式”的表演名场面。《繁花》播出后，他饰演的“爷叔”深受观众喜爱，游本昌再次爆火。