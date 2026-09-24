奇瑞捷途旅行者 7 车型 10 月 10 日上市：燃油 / 插混可选，预售 14.99 万元起

IT之家 9 月 24 日消息，据易车今日报道，奇瑞捷途旅行者 7 将于 10 月 10 日正式上市。该车已于 9 月 23 日开启预售，共提供 7 款车型，预售价 14.99-17.99 万元。动力方面，该车提供 1.5T 汽油、2.0T 汽油以及 1.5T 插混三种动力。

IT之家注意到，作为捷途旅行者的衍生车型，捷途旅行者 7 在外观上进行了多项细节调整。前脸部分，新车前格栅新增贯穿式饰条，品牌 LOGO 位置上移至前舱盖，前包围则改为与车身同色的设计，整体视觉效果更为精致。车身侧面与现款旅行者基本保持一致。车身尺寸方面，新车的长宽高分别为 4827mm、2006mm 和 1875mm，轴距 2800mm。

尾部设计上，捷途旅行者 7 延续了硬派越野车型经典的设计元素，保留了外挂式储物箱（俗称“小书包”），并采用侧开式尾门。尾灯组内部经过熏黑处理，进一步强化了整车的运动气质。

舒适性配置方面，捷途旅行者 7 配备“12 层舒云座椅”，支持八点气动按摩和十向电动调节。座椅放倒后可形成两米长的平整空间，实现“大床模式”，满足用户露营、休憩等场景需求。此外，新车还搭载 23 扬声器的“伯牙之音”全景声音响系统，营造沉浸式的听觉体验。

新车提供搭载猎鹰 500 高阶智能辅助驾驶系统，基于地平线征程 6M 芯片，算力 128TOPS，采用端到端大模型。座舱方面，芯片升级为 8255。

动力系统方面，新车提供 1.5T 汽油、2.0T 汽油以及 1.5T 插电混动三种选择。1.5T 汽油版车型匹配 7 速双离合变速箱；2.0T 汽油版车型则搭载 8AT 变速箱；1.5T 插电混动版本匹配 3 挡 DHT 变速箱，并配备容量为 45.12kWh 的宁德时代电池组，CLTC 工况下纯电续航里程达 251 公里，综合续航里程达 1400 公里。

越野能力方面，捷途旅行者 7 全系标配 XWD 全自动智能四驱系统，并提供 7+X 一键越野模式。该系统可自动完成扭矩分配与限滑脱困，7 种固定驾驶模式可覆盖城市与户外多元出行场景。