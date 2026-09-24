比亚迪第 2000 座闪充高速站正式落成：年度建设目标提前完成，创三项纪录

IT之家 9 月 24 日消息，比亚迪“闪充中国”战略今日（9 月 24 日）再迎关键里程碑，比亚迪第 2000 座闪充高速站在江苏扬州宝应服务区正式落成。

至此，比亚迪闪充高速站年度建设目标提前完成，再度创下三项国内车企新纪录：高速充电站数量最多、高速充电站建站速度最快、高速充电站覆盖最广。

比亚迪第 2000 座闪充高速站落地江苏扬州宝应服务区，是京沪高速的核心枢纽补能节点。该站点的落成投运，标志着京沪高速闪充站全线贯通。

比亚迪闪充业务总经理王俊保表示，2000 座闪充高速站覆盖国家高速公路、省级高速公路及都市圈环线等全国 278 条高速公路。在京沪高速、京港澳高速、沈海高速、连霍高速等 22 条全国最繁忙的“11 纵 11 横”高速主干线，实现闪充全覆盖。

截至 9 月 24 日，比亚迪累计建成 11586 座闪充站，覆盖 341 座城市。凭借“高速主干线贯通、城市高密度覆盖”的布局，比亚迪以“万千闪充”，织就一张“纵横中国”的闪充补能网络。

综合IT之家此前报道，比亚迪第二代刀片电池通过了 10 倍新国标的底部撞击试验、4 倍新国标的热扩散验证，更完成了 500 次闪充循环后“边闪充边针刺”的极限考验。

不仅如此，第二代刀片电池质保政策再加码，电芯终身保修，电池质保容量保持率整体提升 2.5%。

长期以来，高速上充电慢、充电难、排队久，是困扰众多新能源车主节假日出行的一大“心病”。恰逢中秋、国庆双节来临之际，2000 座闪充高速站的建成投运，进一步织密全国闪充网络。同时，比亚迪还打造了河西走廊、华东沿海、徽派古韵等多条闪充特色旅行线路。

不仅如此，购买闪充车型的车主可在全国闪充站享受 1 年的免费闪充权益。叠加国庆高速免费通行政策，比亚迪闪充车主将体验到出行全免费。

比亚迪将于 2026 年底完成全国 2 万座闪充站的建设目标。不仅如此，比亚迪稳步推进闪充全球布局，将在海外建设 6000 座闪充站。