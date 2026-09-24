谷歌确认新一代旗舰模型 Gemini 4 即将推出，有望不用等到年底

IT之家 9 月 24 日消息，The Information 当地时间 23 日举办的 AI Agenda Live 峰会上，谷歌 DeepMind 负责人科拉伊 · 卡武克奥卢透露，谷歌新一代旗舰模型 Gemini 4 即将推出，现已进入开发流程中的后训练初期。

IT之家注：“后训练”是在基础 AI 模型完成后进一步调整模型，提高其行为可靠性。

卡武克奥卢希望 Gemini 4 能在“远早于年底”的时间点推出。“我们的打算是尽快拿出后训练阶段的早期成果，因为我们看到了结果，也很振奋。”

随后，谷歌会继续快速迭代模型。

Gemini 4 将成为谷歌自去年年底推出 Gemini 3 系列后首款下一代旗舰模型。谷歌 2 月发布了 Gemini 3.1 升级版，此后还推出多款规模更小、成本更低，但复杂推理能力也较弱的 Flash 模型。

今年 5 月，谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊曾在年度 I/O 大会上宣布，重大更新 Gemini 3.5 Pro 将在 6 月发布，但最终没有亮相。

卡武克奥卢称，Gemini 3 和 3.1 推出后，谷歌没有继续发布 Gemini 3.5 Pro，而是“稍微退了一步”，转而把精力放在 Flash 模型上。“对我们来说，当时最重要的是尽可能加快学习速度。”

卡武克奥卢没有说明谷歌是否正式取消 Gemini 3.5 Pro，而是明确称，当前重点是推出 Gemini 4。

被问到是否担心谷歌已经落后于同行时，卡武克奥卢回复道，自己对团队“百分之百有信心”。“我们的团队强得不可思议，我对团队有最大的信任。在我看来，我们始终会站在技术前沿，这是确定无疑的。”

目前，Gemini 4 正处于防护机制开发和安全测试阶段。谷歌工程师已在内部使用这款模型运行 Antigravity AI 编程工具。

与 AI 行业的一些同行不同，卡武克奥卢对于行业是否实现 AGI 并没有明确倾向。他只是表示：“讨论我们是否实现了 AGI，并不是正确的讨论方向。真正应该讨论的是，我们能不能构建出值得信任的智能体？”