高通官宣超低分辨率感知摄像头：能发现人脸，不能识别身份

IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 Android Headline 今天（9 月 24 日）发布博文，报道称在夏威夷举办的 2026 骁龙峰会第二日活动中，高通公司宣布推出感知摄像头方案，将在芯片传感器中枢集成超低分辨率感知摄像头。

IT之家注：传感器中枢（Sensing Hub）是指芯片内负责处理加速度计、陀螺仪、麦克风、摄像头等传感器数据的低功耗单元。

高通官方表示该感知摄像头刻意压低分辨率，无法识别具体个人身份，主要用于检测周围人脸存在，面向持续运行的低功耗环境感知场景。

高通未披露感知摄像头的确切分辨率，仅表示其远低于全高清（FHD）标准。该分辨率限制使设备只能判断附近是否有人，通过两只眼睛和嘴部等简单面部线索，判断画面中的人脸位置。

在实际使用场景方面，在高通披露的用途中，主要聚焦低功耗环境感知、端侧 AI 上下文输入和无障碍提醒。例如设备可识别附近是否有人，为听力受损用户提供提示；摄像头向本地 AI 提供有限场景信息，例如画面内是否出现人脸或人员，让设备在低功耗状态下响应环境变化。

高通提出，可将相关处理放在耳机、智能手机等个人设备端，以减少视觉数据传往云端的需求。高通表示，这项功能目前已经可用，已有多家合作伙伴参与，公司暂未公开合作伙伴名称。

在产品方面，此前消息称苹果公司目前正在打造带摄像头版 AirPods，这款耳机内部开发代号为 B790，可以拍摄 100 万像素图片，这套摄像头还可能用于识别用户正在观看的实体屏幕，进而校正空间音频的头部追踪误差。

2026 高通骁龙峰会专题