微软 Surface Pro 12 与 Laptop 13 升级高通骁龙 X2 Plus 处理器，基础内存从 8GB 提升至 16GB 且价格大涨

IT之家 9 月 24 日消息，当地时间 9 月 23 日，微软在高通 2026 骁龙峰会上发布了新一代 Surface Pro 12 英寸和 Surface Laptop 13 英寸新品，将于 10 月 19 日在国内开启预售。

两款产品均搭载高通骁龙 X2 Plus 处理器，同时推出了一款集成触觉反馈的 Surface Mouse 鼠标。

新品将于 10 月 13 日起在部分市场上市。Surface Pro 12 英寸起售价从去年的 799.99 美元（现汇率约合 5,371 元人民币）涨至 1,149.99 美元（IT之家注：现汇率约合 7,720 元人民币），Surface Laptop 13 英寸也从 899.99 美元（现汇率约合 6,042 元人民币）涨到 1,199 美元（现汇率约合 8,049 元人民币）。

好消息是，两款设备的基础内存也已经从上一代的 8GB 提升至 16GB，最高可选 24GB LPDDR5x 内存和 512GB 存储。

微软称，得益于骁龙 X2 Plus 的六核 CPU，新机在 Office 生产力负载中最高提速 17%，图形性能提升超过 60%，NPU 本地 AI 推理速度最高提升 95%，电池续航提升最高 18%。

IT之家注：骁龙 X2 Plus 发布于今年 1 月，采用 3nm 制程，集成 Hexagon NPU，AI 算力为 80 TOPS。

Surface Pro 12 英寸延续了无风扇设计，配备 12 英寸 PixelSense 触摸屏，拥有 2196×1464 分辨率、90Hz 刷新率、500 nits 亮度（较前代提升 25%），新增黑色版本可选。

微软同时推出了 Microsoft Ink Canvas，这是一款以手写笔为核心的 AI 应用，支持素描、标注、图像生成和文本摘要，将预装于新款 Surface Pro 12 英寸，并于 10 月 13 日上架 Microsoft Store 供其他兼容设备下载。

Surface Laptop 13 英寸同样采用无风扇设计，配备 13 英寸 PixelSense 触摸屏，分辨率为 1920×1280，刷新率 60Hz，亮度 500 尼特。微软标称其本地视频播放续航为 22.5 小时，网页浏览续航为 18 小时。Surface Pro 12 英寸的网页浏览续航则为 13 小时。

新款 Surface Mouse 采用左右手通用设计，内置触觉反馈马达，可在窗口贴靠、对象对齐等 Windows 11 操作中提供振动反馈。鼠标配备可自定义操作按钮，支持蓝牙 6.0，售价 79.99 美元（现汇率约合 537 元人民币），10 月 13 日起提供黑色和铂金两种配色。

两款设备及鼠标均面向企业客户发售。Surface Pro 12 英寸还提供 5G 配置可选，微软称这是该尺寸设备被要求最多的功能之一。微软同时为商用设备提供 Secured-core PC、Microsoft Pluton TPM 2.0 等安全功能，以及 Surface Management Portal、Surface IT Toolkit 等管理工具。

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