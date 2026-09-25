高通押注 AI 生态：一套软件栈通吃所有设备，编程语言 Mojo 将原生支持 Win11

IT之家 9 月 25 日现场消息，在夏威夷举办的 2026 骁龙峰会第二日活动中，高通技术公司先进 AI 软件与平台执行副总裁克里斯 · 拉特纳（Chris Lattner）发表主题演讲，称 AI 行业的竞争正逐渐从“拼芯片”转向“拼生态”。

在本次主题演讲中，拉特纳指出 AI 软件往往深度绑定特定硬件：换一家公司芯片，开发者可能就要重新适配、优化和调试。

拉特纳在演讲提出 Modular 平台，目标是让在 GPU、NPU 和数据中心 ASIC 等不同架构上运行同一套 AI 软件，让同一个 AI 应用有机会在本地设备和云端之间更灵活地切换。

高通过去最强的公众认知主要集中在 Snapdragon 芯片，但 AI 时代，芯片本身只是基础。真正决定开发者是否愿意采用某个平台的，还有编译器、运行时、模型框架、调度系统和工具链等。

高通不仅想把 AI 算力放进设备，还想让开发者更容易真正用起来。否则，即使手机或电脑拥有强大的 NPU，用户也可能只得到几个演示功能。

高通在 2026 年 6 月 24 日宣布已达成收购 Modular 的最终协议（全股票交易，估值约 39–40 亿美元（IT之家注：现汇率约合 262.18 – 268.91 亿元人民币）），并在 2026 年 7 月 29 日正式完成收购。

而通过收购 Modular，高通公司试图获得一整套 AI 软件能力，其中最值得关注的是 Mojo，这是面向 AI 和底层高性能计算的编程语言。

在本次演讲中，拉特纳把 Mojo 定位为一种兼顾易用性和性能的语言：语法接近 Python，但希望具备系统级编程的性能和可移植性。

IT之家此前报道，Mojo 1.0 已发布，并同步开源标准库、编译器和工具链在内的完整语言。

微软宣布与 Modular 合作为 Mojo 提供 Windows 原生支持，让开发者能够在 Windows 上使用接近 Python 的语法进行系统级编程，并面向不同平台和厂商开发应用。

高通明确表示，Modular 的软件平台将进入其骁龙等完整产品组合，对于用户而言，骁龙品牌覆盖手机、PC、汽车、可穿戴设备和其他边缘终端，如果软件适配顺利推进，可以加速本地 AI 落地。

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