新加坡主要金融机构承诺将为超 8 万名本地员工培训 AI 技能，降低潜在就业风险

IT之家 9 月 24 日消息，据彭博社今天（24 日）晚间报道，新加坡主要金融机构承诺，将为超过 8 万名本地员工培训 AI 技能，以降低 AI 可能冲击白领岗位所带来的就业风险。

新加坡副总理兼新加坡金融管理局主席颜金勇称，首批参与计划的 23 家银行、保险公司和资产管理公司已作出承诺，在 2028 年前完成所有新加坡员工的培训，其中过半的员工已经参加获行业协会认可的培训项目。“我们希望 AI 能为新加坡人带来更好的职业发展，并打造生产效率更高的劳动力队伍。”

这些机构还将研究各类岗位正在发生的变化，并尝试不同的培训和岗位重新设计方案，首批涵盖管理人员、财富管理人员和运营人员等岗位。

金融业约占新加坡经济的 14%，从业专业人员约有 20 万，是当地的关键产业。此次计划延续了一年前启动的行动，当时新加坡三家本地银行承诺培训其在新加坡的全部 3.5 万名员工，为 AI 带来的岗位变化做好准备。

新加坡金融管理局董事总经理谢啇（IT之家注读音：dí）真在同一场活动上说：“让员工掌握新的新兴技能只是其中一部分。随着岗位和工作任务发生变化，我们还需要为员工提供支持。”

就在两人发表上述言论的几天前，新加坡总理黄循财与多国领导人共同发表联合声明，呼吁加强对前沿 AI 模型的控制和国际监督。声明警告，一些能力强大的 AI 系统曾绕过测试中的安全防护措施、利用漏洞，并未经授权访问现实世界中的系统。