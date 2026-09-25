消息称 OpenAI 将在数日内预览网络安全专用模型 GPT-6 Cyber

IT之家 9 月 25 日消息，据《财富》杂志消息，多位知情人士透露，OpenAI 正计划在未来几天内抢先预览其最新的网络安全专用模型 GPT-6 Cyber。此外，OpenAI 还将推出一款配套新产品，协助客户以更加安全、自动化的方式部署该模型。

据悉，GPT-6 Cyber 模型及其配套产品预计将于 9 月 29 日在旧金山举办的 OpenAI 开发者大会上亮相，甚至可能更早揭晓，并计划在未来数月内正式上线。GPT-6 Cyber 将是 OpenAI 今年发布的第四款网络安全专用模型。

据知情人士透露，OpenAI 旗下仅限申请准入的“Daybreak Red”计划中，已有少数客户获得了 GPT-6 Cyber 的访问权限，以开展 Alpha 测试。

IT之家注：Daybreak 是 OpenAI 推出的网络安全项目，主要划分为 Red 与 Blue 两个访问层级：Daybreak Red 客户可调用 OpenAI 最顶尖的网络安全工具；Daybreak Blue 则侧重于通用防护场景，但同样仅限申请准入。

另据一名知情人士透露，在下周举办的开发者大会上，OpenAI 还计划密集推出十余款其他产品。这些即将发布的新品多数与网络安全无关，而是广泛涵盖面向企业端与消费级市场的其他业务线。