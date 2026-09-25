苹果 macOS 27 亮点汇总：重绘图标、精简视觉元素、统一窗口圆角等

IT之家 9 月 25 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（9 月 24 日）发布博文，在 Siri AI 之外，深入探索了 macOS 27 Golden Gate 系统的亮点功能。

一、改版应用图标

macOS 27 几乎重绘所有内置应用图标，彻底重新设计 Siri、预览、国际象棋（Chess）等图标，并同步调整 Finder、照片、提醒事项等图标，整体强化“液态玻璃”（Liquid Glass）设计语言。该媒体认为多数改动较为细微，但系统视觉一致性显著提升。IT之家附上相关截图如下：

二、广泛支持 HDR 显示效果

在 macOS 27 系统中，系统图标、工具栏及 Liquid Glass 界面元素新增支持高动态范围（HDR）。

HDR 支持

使用 HDR 显示器的用户可立即感知视觉效果提升，包括 Spotlight/Siri AI 界面中的光标闪烁等细节，第三方 HDR 显示器需在设置中手动开启高动态范围选项。

三、修复设计遗留问题

针对用户对 macOS Tahoe 的主要投诉，苹果在 macOS 27 Golden Gate 作出调整，修复窗口边角半径不一致问题，浮动侧边栏恢复为贴边设计，工具栏增加明确分隔线。

macOS Tahoe 的严重圆角半径问题已在 Golden Gate 中修复。

Liquid Glass 效果新增滑块，允许用户自定义透明度与色调比例。

四、精简菜单视觉元素

macOS Tahoe 中每个菜单项均配专属图标的做法导致界面杂乱。macOS 27 移除了大量冗余图标，仅保留必要视觉标识。此举提升菜单可读性，同时避免图标资源过度消耗。

五、升级 iPhone 镜像功能

iPhone 镜像功能获得三项关键改进：支持从镜像界面访问控制中心，可调整界面比例以匹配 iPad mini 宽高比，并支持在 Mac 上播放 iPhone 的 DRM 保护内容而不会黑屏。这些更新显著提升该功能的实用性。