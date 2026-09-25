马斯克秀 AI 算力：计划年底前配 110 万张英伟达 GB300，目标约 6 个月跻身行业领先

IT之家 9 月 25 日消息，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）今天（9 月 25 日）在 X 平台发布推文，详细披露了旗下 SpaceXAI 公司的算力部署情况。

SpaceXAI 公司旗下目前主要运营 Colossus 1 和 Colossus 2 两大计算集群，其中 Colossus 1 包含 15 万张英伟达 H100、5 万张 H200 以及 3 万张 GB200；而 Colossus 2 集群包含 11 万张 GB200 以及 44 万张 GB300。

马斯克表示下周还将投运 22 万张 GB300，并计划 2026 年 11 月再投运 22 万张 GB300，如果一切部署顺利，在 2026 年 12 月月底计划再投入 22 万张 GB300，意味着 Colossus 2 计算集群到今年年底将配备 110 万张 GB300。

IT之家注：GB200/GB300 是英伟达（Nvidia）推出的新一代 GPU 芯片型号，属于 Blackwell 架构后续产品，专为 AI 训练与推理优化。GB 系列相较 H100/H200 在能效与算力密度上显著提升，当前成为 xAI 新建集群的主力芯片。

对于普通用户而言，在这些庞大英伟达计算集群算力支撑下，SpaceXAI 可以打造更聪明、更强大的 Grok 等 AI 产品，训练更先进的人工智能模型，提升产品体验，预估带来更精准的回答、更强的逻辑推理能力、更自然的语音交互等。

在谈及 AI 行业竞争，马斯克明确表示，SpaceXAI 的 AI 研发只有 3 年历史，而 Anthropic 和 OpenAI 等竞争对手已有 6 到 10 年的积累。他提出如果发展势头保持强劲，SpaceXAI 有望在约 6 个月内达到领先地位。