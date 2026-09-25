罗永浩回应交个朋友代销劣质溜溜凳：2022 年 5 月已退出管理层，承认严重质量管理事故

IT之家 9 月 25 日消息，罗永浩今日发文回应了交个朋友直播间代销劣质溜溜凳事件，表达了自己的看法。

IT之家附原文如下：

我觉得交个朋友处理得没什么大问题啊：不小心代理销售了劣质产品，依法追究追讨供应商的同时，考虑到这类的官司旷日持久，就先拿钱给消费者做退款不退货的处理。所以我本来确实没想说什么，但是刚才看了一下，逼我表态的媒体 / 自媒体也有不少，那我就说说我的看法：

1. 我虽然 2022 年 5 月就退出了交个朋友管理层，但一直担任交个朋友的首席监督官。再次强调一下，整个交个朋友公司售卖的商品，即便像这次的凳子一样，不是我自己直播时售卖的，我也一样会负责监督，请大家放心。

2. 这件事之前之所以没有引起交个朋友运营部门足够的重视，是因为虽然卖了两三百万，但实际上日常退货及投诉的没有很多，所以他们疏忽大意了。不管怎么样，这是一起严重的质量管理事故。感谢媒体和网友们的监督，如果不是上了热搜，有可能到现在还没发现问题的严重性。

3. 我自己的团队又彻底调查了一下这个劣质溜溜凳产品全平台的销售情况，发现俞敏洪老师的东方甄选平台也卖了将近 1000 万，是该产品出货量最大的代理销售商。众所周知，交个朋友产品出了问题有罗永浩负责监督解决，东方甄选的产品出了问题，有俞敏洪老师负责“搞定”“摆平”。所以东方甄选历史上影响巨大的南美白虾、融安金桔、TiQ 西梅汁等等，甚至包括上了央视 315 晚会的槽头肉罐头，全都没有做全量退赔。希望这一次媒体和自媒体，如果没有什么说不出来、见不得人的隐情，也能公平公正公允地做好该做的热搜，承担好媒体监督行业的社会责任，不要义正辞严地“选择性执法”。感谢。