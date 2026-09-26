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微软发布 Win11 Beta / Experimental 频道多个预览版：开始菜单优化手机助手，新增能源推荐

2026/9/26 1:03:34 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 9 月 26 日消息，微软昨天（9 月 25 日）发布博文，邀请 Beta 和 Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 的多个预览版更新，本次更新包含多个不同版本：

  • Beta 26H2：Build 26220.9568

  • Experimental 26H2：Build 26340.9577

  • Beta 26H1：Build 28020.3112

  • Experimental 26H1：Build 28120.3122

本次更新仅针对 Experimental 频道推出了新功能，Experimental（未来平台）今日未发布更新。

IT之家附 Windows 11 改进进展如下：

1、开始菜单手机助手改进：

开始菜单中的手机伴侣（Phone companion）现在可展示更多最新活动内容，新增可滚动侧窗格，用户无需离开开始菜单即可查看更多信息。

开始菜单带滚动侧窗格的手机伴侣界面

2、快速设置新增能源推荐：

Windows 预览体验成员现在可直接在快速设置中看到能源推荐（Energy Recommendations），更方便用户发现并采取措施减少能源消耗，提升设备可持续性。

电源和电池设置页面中的能源推荐界面

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关键词：微软Windows 11Win11

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