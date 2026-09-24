微软调整 Win11 策略：PDF、图片恢复自动预览，HTML 文件仍需额外确认

IT之家 9 月 24 日消息，据 Neowin 今日报道，微软在 Windows 11 最新预览版本（KB5124010）中恢复了文件资源管理器对已下载文件的自动预览功能，但 HTML 文件仍需要额外确认后才能显示。

微软此前曾于 2025 年 10 月通过 KB5070960 调整文件资源管理器行为，禁止预览带有“来自 Web 的标记”（Mark of the Web）的文件。这一机制用于识别从互联网获取的文件，因此当时受影响的是所有带有该标记的文件类型。

此次限制调整与一项 NTLM 哈希泄露风险有关。恶意 HTML 文件在预览过程中可能触发 Windows 与互联网服务器建立连接，如果服务器由攻击者控制，系统可能在用户未进行其他操作的情况下发送认证数据。

在安装 KB5124010 更新后，Win11 重新放宽了对大部分文件的预览限制，PDF、图片等从互联网下载的文件已支持在文件资源管理器的预览窗格中直接查看，无需打开完整应用。

HTML 文件则继续受到限制。选择这类文件后，预览窗格会提供“仍然预览”（Preview anyway）按钮，用户确认信任文件后才能继续查看其内容。

微软目前尚未针对此次预览行为变化单独发布说明。Neowin 认为，恢复非 HTML 文件的自动预览可能意味着此前的限制范围较为严格，而 HTML 文件继续采用额外确认机制，则与其可能包含脚本等活动内容的特性有关。

IT之家提醒：KB5124010 目前正在逐步推送，因此安装更新后，并非所有 Win11 设备都会立即出现新的预览行为。如果设备已经安装该更新但仍未看到相关功能，可以使用 ViVeTool 手动启用。

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