谷歌悄悄改进 Google Messages 消息应用，引入全新操作手势功能

IT之家 9 月 26 日消息，外媒 9to5Google 在挖掘谷歌 Google Messages 消息应用 20260910_03_RC02 版本时，发现谷歌正在为应用加入全新操作手势功能，同时引入全新的长按菜单。相应功能基于服务器端推送，因此不同设备获得新版操作特性的时间可能有所不同。

据报道，此次最明显的变化是长按菜单。新版 Google Messages 会在选中的消息气泡旁显示浮动菜单，不再像此前一样将操作按钮放置在顶部工具栏中。用户可以快速执行“回复”“转发”“复制”“加星”“删除”“选择更多”和“信息”等操作；对于图片消息，还会额外提供“保存”和“Remix”等选项。打开菜单后，聊天背景也会自动进行模糊处理。

谷歌同时为复制文字功能进行了一系列改进。此前如果用户只想复制电话号码、地址或消息中的某一小段内容，长按消息往往会直接复制整条消息。新版支持再次按压并选择具体文字，从而仅复制需要的部分。同时，长按操作不仅适用于文字，还支持图片、视频、链接、文件、位置以及联系人卡片等内容。

此外，谷歌还改进了 Google Messages 滑动手势功能。用户在聊天窗口中向左滑动即可查看消息时间戳以及 RCS 加密状态；如果需要回复某条指定消息，则需要直接在对应消息气泡上向右滑动。点击消息仍然可以查看已读回执，同时应用也会在点击后短暂显示时间戳，以提示用户新的操作方式。