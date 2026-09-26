谷歌为 Pixel Watch 3/4/5 推送更新：引入血压趋势、睡眠呼吸检测、胰岛素抵抗趋势功能

IT之家 9 月 26 日消息，谷歌宣布为 Pixel Watch 3/4/5 推送一系列健康功能更新，新增血压趋势、睡眠呼吸以及胰岛素抵抗趋势等监测功能。

需要注意的是，血压和胰岛素抵抗功能并不能直接提供即时的临床检测结果，而是通过长期数据分析评估相关变化趋势，系统预计每月提供一次评估结果。因此，这些功能更适合用于观察长期变化，而不能替代专业医疗检测。

谷歌表示，胰岛素抵抗趋势模型使用了超过 500 万名用户贡献的逾 1 万亿个数据点进行训练；血压趋势模型则基于数十亿分钟的心率和运动原始数据构建。而在睡眠呼吸质量趋势方面，谷歌称用户每天早晨可以查看一份报告，了解自己夜间呼吸状况的变化，从而辅助评估整体睡眠质量，并寻找更加合适的睡眠习惯和环境。

此外，Pixel Watch 4 和 Pixel Watch 5 还将在部分欧洲市场获得“呼吸紧急情况检测”功能，目前支持法国、德国、爱尔兰和英国等地区。该功能可以检测血氧饱和度是否出现危险下降，并在符合条件时自动拨打紧急服务电话。

谷歌还预热将于今年晚些时候为 Fitbit Air 提供血压趋势和胰岛素抵抗趋势功能，不过，与 Pixel Watch 不同，Fitbit Air 用户需要订阅 Google Health Premium 会员才能使用相应功能。