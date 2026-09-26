经典车辆物理碰撞模拟器《BeamNG.drive》10 月 19 日登陆索尼 PS5，以“抢先体验”形式推出

IT之家 9 月 26 日消息，开发商 BeamNG 宣布旗下驾驶模拟游戏《BeamNG.drive》游戏将于 2026 年 10 月 19 日登陆 PlayStation 5 平台，并同步公布最新宣传片。

《BeamNG.drive》的核心特色在于精密的软件物理模拟引擎。游戏并非采用预设的车辆损坏动画，而是实时计算车辆数百个零部件之间的相互作用。开发团队经过多年拟真研究，力求让玩家在每一次碰撞中都能看到接近现实的车身溃缩以及机械故障表现，也因此在驾驶模拟游戏中形成了独特的物理表现。

在车辆与改装系统方面，游戏提供从轻型轿车到重型卡车等多种车型，每辆车都支持深度改装与性能调校。玩家可以针对悬架系统、轮胎配置以及发动机组件进行细致调整，打造符合自身需求的车辆。游戏目前包含 12 个大型开放世界场景，地形覆盖热带丛林、荒凉沙漠以及繁华都市街道，为玩家提供不同环境下的驾驶体验。

为了提供更高的自由度，游戏还加入了多种玩法。在“自由漫游”（Free Roam）模式中，玩家可以驾驶车辆探索开放世界，还能实时调整环境参数，例如改变风速或重力规则。此外，游戏还提供“场景”（Scenario）模式，包含物流配送任务、警匪追逐等挑战；玩家也可以通过“计时赛”（Time Trial）挑战赛道成绩，磨练驾驶技术。

《BeamNG.drive》PS5 版本将以“抢先体验”（Early Access）形式推出。开发团队表示，后续将持续听取主机玩家的意见并进行优化，不断完善物理模拟系统与开放世界内容，进一步提升车辆改装与拟真驾驶体验。